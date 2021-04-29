تمنت عودة الزمن لتقضي حياتها معه.. كيف ساعد أحمد فؤاد حسن نجوى فؤاد لصعود سلم المجد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها تصريحات الفنانة نجوى فؤاد خلال استضافتها في الحلقة السادسة عشر من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع الإعلامية إيناس الدغيدي، وعقب انتهاء الحلقة تداول الكثير من المشاهدين عدد من المقاطع الخاصة بتصريحاتها خلال الحلقة، ما جعلها تتصدر قائمة الأكثر بحثا على جوجل.

ومن أبرز تصريحاتها التي أثارت الجدل، تلك الخاصة بتنازلها عن الكثير من الأشياء الهامة في حياتها الشخصية مثل الأمومة، إذ أنها اتخذت قرار عدم الخلفة رغبة منها في الحفاظ على شكلها وعلى جسدها حفاظا على مجدها، مشيرة إلى أنها تعرضت للإجهاض عدد من المرات، ما جعل زوجها أحمد فؤاد حسن يقدم على طلاقها.

نجوى فؤاد تتمنى عودة الزمن لقضاء حياتها مع هذا الرجل

وعندما سألتها الإعلامية إيناس الدغيدي عن أي من أزواجها الثلاثة تريد تقضي حياتها معه إذا عاد بها الزمن، لتخبرها الفنانة نجوى فؤاد أنها كانت تريد تستكمل حياتها مع أحمد فؤاد حسن، وأن الزمن لو عاد بها مره أخرى كانت ستحرص على ذلك، ما جعل الكثيرين يبحثون عنه على مواقع البحث.

«أحمد فؤاد حسن» موسيقي مصري شهير، وصل إلى درجة أستاذ موسيقى في جامعة حلوان، من خريجين المعهد العربي للموسيقى ومعهد الموسيقى المسرحية عازف على آلة القانون، من مواليد عام 1928، أنشأ الفرقة الماسية التي غنى معها كبار الفنانين مثل عبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ومحمد عبده، تزوج من الراقصة الشهيرة نجوى فؤاد، وتم انتخابه كنقيب للمهن الموسيقية لمدة دورتين متتاليتين، تخرج على يديه الكثير من أشهر الموسيقيين.

وعن دوره في مساعدة الفنانة نجوى فؤاد في صعود سلم المجد، قالت نجوى خلال استضافتها في عدد من البرامج كان آخرهم «شيخ الحارة والجريئة»،إن أحمد فؤاد حسن كان له دور كبير في صعود سلم المجد، إذ أنه تزوجها في سن صغير، بعد أن اتفق معها على أن يساعدها في مشوارها الفني، وساهم في توسعة دائرة معارفها الفنية، وكان يقدمها للكثير من النجوم الكبار من فنانين ومنتجين، ما ساعدها على المشاركة في الكثير من الأفلام الناجحة.

سبب طلاق نجوى فؤاد من أحمد فؤاد حسن

وأوضحت نجوى فؤاد خلال حديثها سبب طلاقها من الفانان أحمد فؤاد حسن، إذ أنه كان يرغب في إنجاب أطفال منها، ولكنه رفضت ذلك خوفا على شكلها وجسدها، مشيرة إلى أن حينها لم يكن هناك عمليات تجميل مثل الشد والشفط، خوفا منها على تأثر مشوارها الفني.