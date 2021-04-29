يتابعها شيكابالا.. من هي آلاء سنان «سارة زوجة مؤنس» في لعبة نيوتن (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جذبت آلاء سنان، الفنانة الصاعدة، الأنظار إليها بمشاركتها في مسلسل لعبة نيوتن، والتي قامت بدور «سارة زوجة مؤنس» الزوجة الشابة الصبورة المنتقبة، التي تتحمل أوامر زوجها حتى وإن كانت عكس رغباتها، وحتى وإن وصل الأمر للزواج عليها.

وخلال الساعات الماضية، استطاعت آلاء سنان، جذب الانتباة عقب مشاهدها مع زوجها الذي يجسده الفنان محمد فراج، والفنانة منى زكي، بعدما أخبرها بالزواج عليها من الأخيرة، لترضى بالأمر الواقع، بل تحاول الترحيب به.

وعلى الفور بات اسم الفنانة يتداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باحثين عنها.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن الفنانة الصاعدة آلاء سنان.

من هي آلاء سنان.. «زوجة مؤنس» في لعبة نيوتن؟

تخرجت في كلية الفنون التطبيقية قسم نحت وتشكيل معماري.

عملت بمجال بالتسويق، وخاصة «الديجيتال».

تعمل مديرة تسويق بإحدى شركات التجميل.

تعشق الكتابة، وتُشارك بورش الكتابة لتنمية ذاتها ومهاراتها، على رأسها ورش كتابة لأحمد مراد وتامر حبيب.

لا تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، أو تحمل جنسيتها مثلما روج البعض.

لديها أكثر من 15 ألف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تروج للسياحة المصرية، من خلال التصوير بالأماكن الأثرية والسياحية، والإشارة لها، وعلى رأسها أسوان ونويبع.

تهوى السفر بشكل كبير داخل وخارج مصر، وخاصة دول أوروبا.

من مُحبي ممارسة رياضة اليوجا، وفقًا لما تنشره عبر حساباتها الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت في مسلسل لعبة نيوتن بالصدفة، حيث كانت تنضم في البداية لورشة الكتابة بقيادة مها الوزير.

يعد ظهورها في مسلسل لعبة نيوتن هو الظهور الأول لها.

لا يتابعها من المشاهير سوى الفنان المصري الأمريكي أدم الشرقاوي، المشارك بنفس العمل، ولاعب الزمالك الشهير، محمود عبدالرازق شيكابالا، والإعلامية فرح علي.