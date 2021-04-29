المهرة البحرينية تدافع عن نفسها بعد اتهامها بخطف زوج صديقتها بلقيس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة المهرة البحرينية، عن الأنباء والشائعات التي انتشرت مؤخرا، وتفيد بأنها على علاقة بزوج صديقتها المغنية الإماراتية بلقيس، وذلك عبر فيديو نشرته على تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات»، نفت فيه علاقتها بهذ الرجل من الأساس.

المهرة البحرينية ترد على شائعات ارتباطها بزوج صديقتها

يأتي رد المهرة البحرينية بعد انتشار صورة لها مع رجل قيل من ظهره إنه هو رجل الأعمال سلطان بن عبداللطيف، زوج الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، ولكن المهرة قالت إنها لا تعرفه نهائيا، ولا تجمعها به أي علاقة مستنكرة ما حدث من انتشار أنباء مغلوطة.

وقالت المهرة البحرينية، إن تلك الصورة مفبركة وليست حقيقية، وأخذت وقت طويل للرد على تلك الادعاءات لحساسية الموضوع بالنسبة لها وإلى صديقتها بلقيس، حيث أن رجل الأعمال سلطان بن عبداللطيف، هو زوج صديقتها الفنانة الإماراتية بلقيس.

وقالت المهرة إن الادعاءات وراء انتشار الصورة الأنباء المغلوطة الخاصة بكونها خطفت زوج صديقتها، خاطئة ولا تمت للواقع بصلة، وأثارت ضدها ادعاءات دون أي دليل، ولكنها مقتنعة إنه قدرها الذي كتبه الله ولن تعترض عليه.

وأكملت المهرة، «أنا بعيدة عن المشاكل وانحطيت بموقف جدا محرج ترى ما هو بسهل إني أطلع وأنفي وأقول إني مو متزوجة زوج رفيقتي»، وأَضافت في الفيديو، «تخيلوا أنا أطلع أبررلكم على شيء أنا مو سويته بس يوم شفت الموضوع طال.. مو بس طال، خد أكبر من حجمه، يعور صدق».

وأوضحت المهرة البحرينية: «ما أعرف ليش الاتهام، وهذه الصورة بعض الناس قاعدين يركبون التهمة علي»، واختتمت، «صدقوني أنا مو متزوجة ولا متزوجة رجل بلقيس ولا هو خطيبي ولا أعرفه».

بلقيس وزوجها رجل الأعمال سلطان بن عبداللطيف

جدير بالذكر إن الفنانة الإماراتية بلقيس رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبداللطيف، دون الإعلان عن أي تفاصيل، حيث قالت في تصريحات إعلامية، «أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكثر ولا أقدر أتكلم أكثر في الموضوع».