مكياج سهرات رمضان 2021 على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 01:35 مساءً - تتعدد أساليب المكياج التي بإمكان المرأة اعتمادها في سهرات رمضان، حيث أن عالم صيحات المكياج واسع جداً، وأحياناً يوقع المرأة في حيرة، فتستغرق الكثير من الوقت حتى تختار من بينها ما يناسب ملامحها. لكننا سنسهل عليك هذه المهمة، حيث رصدنا لك في هذا المقال، أجمل أساليب مكياج مستوحاة من النجمات العربيات، لتختاري من بينها مكياج سهرات رمضان 2021.



مكياج زهري لامع من ياسمين صبري

مكياج زهري لامع من ياسمين صبري(الصورة من حسابها في إنستغرام)



يتناغم الزهري مع جميع ألوان البشرة دون استثناء، حيث يمنح البشرة الفاتحة لمسة ومشرقة، ويضيء البشرة السمراء ويمنحها التوهج. لذلك، ضعي المكياج الزهري في قائمة خياراتك لسهرات رمضان 2021، واستوحيه من النجمة ياسمين صبري التي اعتمدته لامعاً في أحدث إطلالاتها، حيث استخدمت ظل العين الزهري على كامل الجفن العلوي، وخط الرمش السفلي وعند مدمع العين، واعتمدت الرموش الطويلة والكثيفة، والبلاش الزهري الواضح، أما الروج فاختارته باللون النيود.

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أيلاينر مسحوب وروج أحمر من بثينة الرئيسي

مكياج عيون هادئ مع روج صارخ من بثينة الرئيسي(الصورة من حسابها في إنستغرام)



اخرجي عن المألوف في سهرات رمضان 2021، من خلال اعتماد أحمر الشفاه الأحمر على طريقة الفنانة بثينة الرئيسي، الى جانب مكياج العيون الناعم المرتكز على ظل العين الهادئ فوق الرمش العلوي، والأيلاينر الأسود الممتد من مدمع العين والمسحوب الى خارج العين، مع خط بالظل البني الفاتح تحت الرمش السفلي. كذلك، استخدمي البلاش على الخدين وذلك لإبرازهما وللحصول على إطلالة مشرقة.

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مكياج ترابي من بلقيس فتحي

مكياج ترابي من بلقيس فتحي (الصورة من حسابها إنستغرام)



يناسب المكياج الترابي بشكل خاص صاحبات البشرة الحنطية والسمراء، وهو من أساليب المكياج المناسبة للسهرات والأمسيات، لذلك قد يكون من أفضل الخيارات لك لسهرات رمضان 2021. اعتمديه بأسلوب الفنانة بلقيس فتحي، بحيث تعتمدين مكياج عيون بتدرجات الألوان الترابية بلمسة لامعة عند مدمع العين وفوق الجفن العلوي، الى جانب الروج المطفي، ولمسة من الهايلايتر.

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مكياج سموكي من سيرين عبد النور

مكياج سموكي مع روج أحمر من سيرين عبد النور(الصورة من حسابها في إنستغرام)



أما محبات المكياج السموكي، فإمكانهن أن يستوحين من النجمة سيرين عبد النور أجمل أساليب المكياج السموكي، التي تبرز العين وتجعلها أكثر اتساعاً وجمالاً. مرري ظل العين الداكن على كامل الجفن العلوي، من ثم طبقي ظل العين الأفتح وامرجيه بأسلوب السموكي، واستخدمي الرموش الاصطناعية الطويلة جداً والكثيفة. كذلك، اعتمدي البلاش البرونزي على عظمتي الخدين، والروج النيود القريب الى لون البشرة.

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رموش جريئة وروج أحمر داكن من شيلاء سبت

رموش جريئة وروج أحمر داكن من شيلاء سبت (الصورة من حسابها في إنستغرام)



يبرز هذا المكياج ملامح وجهك بطريقة أنثوية راقية، وقد استوحيناه من الفنانة شيلاء سبت، وهو يرتكز بشكل أساسي على الرموش الطويلة جداً والكثيفة، وألوان ظلال العيون البنية والفضية والسوداء، التي تمزجينها بإتقان فوق الجفن العلوي، على أن تعتمدي الظل البني على خط الجفن السفلي. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون الأحمر الداكن والمات.

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