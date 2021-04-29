تسريحات شعر للفتيات على طريقة شيماء سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 01:35 مساءً - تتميز المغنية والممثلة الشابة شيماء سليمان بإطلالاتها الشبابية المميزة، بما فيها تسريحات الشعر المتنوعة التي تعتمدها، فمن خلال صورها التي تنشرها على حسابها في إنستقرام، تؤكد أسلوبها العصري والأنيق، فاختياراتها لتسريحات الشعر بمختلف أنواعها، المنسدلة والمرفوعة، تشكل مصدر إلهام للفتيات اللواتي يرغبن في مظهر متألق على الدوام.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة تسريحات للفتيات على طريقة شيماء سليمان.

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تسريحة الشعر المرفوع مع الخصل الكيرلي الأمامية

تسريحة الشعر المرفوع مع الخصل الكيرلي الأمامية (الصورة من حسابها على إنستغرام)



إنها تسريحة شبابية تمنح الفتيات إطلالة حيوية في كل الأوقات، كما بالإمكان اعتمادها في الأيام العادية والسهرات، وهي تسلط الضوء على ملامح الوجه وتريح المرأة من الخصلات المنسدلة على الوجه. اعتمديها على طريقة شيماء سليمان.

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تسريحة الشعر المستقيم مع البوندانا

تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوعة مع البوندانا (الصورة من حسابها على إنستغرام)



يعد البوندانا القماشي على شكل فراشة من أكثر أكسسوارات 2021 رواجاً، وهو يناسب جداً الفتيات ويمنح إطلالتهن لمسة حيوية مميزة. بإمكانك اعتماده مع تسريحة الشعر المستقيم والغرة البوف، بحيث تعتمدين الغرة المسحوبة البوف وتضعين البوندانا عند مقدمة الرأس بأسلوب شيماء سليمان.

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تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع (الصورة من حسابها على إنستغرام)



إنها تسريحة ناعمة وأنيقة، وهي إحدى تسريحات الشعر التي تليق بمختلف الأوقات. اعتمديها على طريقة شيماء سليمان، خصوصاً في هذه الأوقات، لأنها ملائمة لأجواء الربيع، وأيضاً للطقس الحار، كونها تبعد غرتك عن الوجه والعينين. وهي ترتكز على سحب الخصلات الأمامية الى الوراء، والغرة البوف قليلاً. ولإضفاء لمسة حيوية، اتركي بعض الخصلات منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الويفي المنسدلة مع الفرق الجانبي

تسريحة الويفي مع الفرق الجانبي (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد تسريحة الويفي إحدى أكثر تسريحات الشعر حيوية وجمالاً، وهي مناسبة لجميع الفتيات، خصوصاً من يعانين من الشعر الخفيف، كونها تجعل الشعر يبدو أكبر حجماً وأكثر كثافة. اعتمديها مع الغرة الجانبية العالية قليلاً على طريقة شيماء سليمان.

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تسريحة الشعر المستقيم المنسدل

تسريحة الشعر المستقيم المنسدل (الصورة من حسابها على إنستغرام)



في السنوات الأخيرة، برزت تسريحة الشعر المستقيم بشكل كبير لتكون من أكثر تسريحات الشعر الناعمة رواجاً، في الأيام العادية والمناسبات على حد سواء، وهي مناسبة بشكل خاص للفتيات كونها تسريحة هادئة وغير متكلفة وبسيطة. وقد ظهرت بها شيماء سليمان في الكثير من إطلالاتها في إنستغرام.

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