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الامارات | رجل هاجم روضة في الصين بسكين وقتل طفلين

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بكين -أ ف ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم رجل مسلّح بسكين روضة أطفال في بيليو في جنوب الصيت وقتل طفلين وتسبب بإصابة 16 آخرين بجروح، وفق ما افادت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا".
وأضافت الوكالة أن شخصاً أوقِف وأن التحقيق في الهجوم جارٍ.  وغالباً مع تسجّل هجمات بالسكاكين في الصين التي تحظر فيها الأنظمة بصرامة حيازة الأسلحة.
وحُكِم بالإعدام على رجل قتل تسعة أطفال طعناً وجرح 11 عام 2019 في شمال الصين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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