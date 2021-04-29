طريقة عمل بسكويت العيد الهش بدون نشادر 2021 بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام ونستقبل عيد الفطر المبارك، الذي دومًا ما تربطه طقوس وتفاصيل بالبلاد وشعبها، على رأسها تحضير حلوى ومخبوزات العيد، التي تفضل ربات المنازل البدء في إعدادها خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من تفضيل البعض للشراء جاهز، إلا أن العديد من ربات المنازل يفضلن إعداده في المنزل، لضمان جودته، فضلًا عن توفير تكاليفه العالية.

ويعد بسكويت العيد الهش بدون نشادر، من المخبوزات الأصيلة بطقوس عيد الفطر المبارك، التي تفضل الأمهات إعداده وتجهيزه في منزلها.

وإليكِ طريقة عمل بسكويت العيد الهش بدون نشادر، بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير بسكويت العيد الهش بدون نشادر

3 أكواب دقيق أبيض

كوب سكر بودرة.

كوب زبد، أو سمن بلدي، في درجة حرارة الغرفة.

½ كوب حليب.

عصير برتقال.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

طريقة عمل بسكويت العيد بدون نشادر

في بولة كبيرة الحجم، ضعي الدقيق مع النشا والبيكنج باودر والملح، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

في وعاء كبير آخر، اخلطي الزبد والسكر، واخفقي بالمضرب الكهربائي، حتى يُصبح الخليط كريمي وفاتح اللون.

ضيفي البيض بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق، ثم ضيفي الحليب والفانيليا، واخفقي جيدًا.

ضيفي الدقيق، واعجني، المكونات حتى تحصلي على عجين طري ومتماسك.

غطي العجين، واتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن عند درجة حرارة 170 درجة مئوية.

افردي العجين بين ورقتي زبدة، ثم قطعيه إلى مستطيلات متساوية في الحجم.

شكلي العجين بواسطة شوكة، أو باستخدام ماكينة البسكويت.

رصي المستطيلات في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق.

أخرجي البسكويت بعد النضج، واتركيه يبرد تمامًا.