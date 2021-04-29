طريقة عمل بيتي فور العيد في المنزل بخطوات سهلة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر 2021، وهو أحد الأعياد الذي يتميز بالحلوى المخبوزة المميزة، بين كحك العيد، وبسكويت النشادر، والغريبة، والبيتي فور.

ويقدم لك «هن»، طريقة سهلة وسريعة لعمل البيتي فور في البيت.

المقادير

2 كوب ونصف دقيق منخول.

كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

½ كوب سكر بودر.

بيضة كبيرة.

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

½ ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة ونصف صغيرة كاكاو خام.

رشة ملح.

لتزيين البيتي فور

½ كوب مربى حسب الرغبة.

½ كوب شيكولاتة مُذابة.

½ كوب شيكولاتة فورماسيل.

½ كوب مكسرات مفرومة.

طريقة عمل البيتي فور

يوضع السكر والزبدة في وعاء كبير ويخلط بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هشًّا وفاتح اللون.

تضاف البيضة والفانيليا ويتم الخفق لمدة 5 دقائق.

يضاف الدقيق والملح والبكيج بودر مه الخفق مرة أخرى جيدًا حتى يختفي الدقيق تمامًا.

يقسم العجين إلى قسمين.

يوضع على أحد الأقسام الكاكاو ويخلط جيدًا.

يسخن الفرن عند درجة حراة 180 درجة مئوية.

يوضع العجين في كيس الحلواني ويشكل كما ترغبين في صينية فرن عليها ورق زبدة.

توضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة.

يزين البيتي فور بالشيكولاتة أو المربى أو الفورماسيل والمكسرات.