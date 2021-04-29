طريقة عمل الغريبة الناعمة والعادية لعيد الفطر 2021 بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، الذي يكثر فيه تناول الحلوى اللذيذة والشهية، وبخاصة الغريبة الناعمة والعادية التي يفضلها الكثير وتحديدا الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وهو ما يجعل الأمهات تبحث عن طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل.

إليكِ طريقة عمل الغريبة الناعمة والعادية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، على طريقة الشيف غادة جميل.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

مقادير الغريبة الناعمة

4 أكواب من الدقيق

كوب من السكر الناعم

2 كوب من السمن

مكسرات

للتزيين

بياض بيضة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة من الملح

طريقة تحضير الغريبة الناعمة

- نخفق السمن جيداً حتى يتغير لونها إلى الأبيض.

- يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.

- نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.

- يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.

- يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ويوضع بها القليل من الفستق المجروش.

- ويكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.

-ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.

- تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.

طريقة عمل الغريبة في المنزل

مقادير الغريبة

2 كوب دقيق

رشة ملح خفيفة جداً

1 كوب سمن بحرارة الثلاجة

4/3 كوب سكر بودر ناعم جداً

بياض بيضة كبيرة

كيس فانيليا

مقادير تزيين الغريبة زبيب

حبات فستق حلبى مقشر

أنصاف لوز مقشر

حبات قرنفل

بندق مقشر

حبات صنوبر

طريقة تحضير الغريبة العادية في المنزل

- نحضر وعاء عميق ونضع بداخله السمن مع السكر البودرة، ونقوم بخفقهم بالمضرب الكهربى أو باليد.

- نواصل الخنفق حتى يتحول لون السمن والسكر إلى الأبيض الكريمى المعتاد.

- نضيف بياض البيضة ونواصل الضرب بالمضرب الكهربائي، ومن بعدها نضيف الفانيليا.

- نبدأ في إضافة الدقيق مع ضرورة تقليبه بأطراف الأصابع بخفة وسرعة، مع مراعاة ألا يكون التقليب يشمل العجن، لأن العجن غير محبب فى الغريبة فنقوم بالخلط فقط، إلى أن يختفى الدقيق فنوقف وقتها عملية الخلط فوراً.

- نأخذ كرات صغيرة من العجين ونكورها ونضعها بعد ذلك في صينية، ونضغط عليها ببصمة الأصابع ونضع حبة اللوز أو البندق أو القرنفل أو الصنوبر في المكان الغائر بالغريبة مكان بصمة اليد على أن تكون في المنتصف.

- نقوم برص الغريبة في صينية مناسبة، وبعد إتمام عملية الرص مع مراعاة ترك مسافات مناسبة بين الغريبة وبعضها البعض، وتدخل الفرن.