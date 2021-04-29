القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وخلال هذه الفترة، تستعد الكثير من ربات البيوت لتلك المناسبة بإعداد الحلوى المخصصة لعيد الفطر، مثل الكحك والبسكويت والغُريبة، ما يجعلهم يبحثون عن طريقة عملها في المنزل.

ونرصد من خلال هذا التقرير، طريقة عمل «كحك العيد زي المحلات بالصور 2021» بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، وفق خبيرة الطبخ الشيف سالي فؤاد خلال برنامجها «حلو وحادق»، الذي يتم إذاعته على قناة CBC سفرة، وهي كالتالي:

مقادير عمل كحك العيد زي المحلات

- نصف كيلو دقيق.

- ملعقة ريحة الكحك.

- رشة ملح.

- 3 ملاعق سمسم محمص.

- ربع كيلو سمنة.

- نصف كوب ماء فاتر أو أكثر حسب الاحتياج ملعقة صغيرة خميرة.

- ملعقة صغيرة سكر.

- سكر بودرة منخول العجمية.

- ربع كوب سمنة 3 ملعقة كبيرة سمسم.

- نصف كوب دقيق.

- نصف كوب عسل أبيض أو أسود.

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات بالصور 2021 بخطوات سهلة

- اخلطي الدقيق مع ريحة الكحك ثم ضيفي رشة الملح والسمسم.

- في وعاء آخر اقدحي السمنة على النار ثم ضعيها على الدقيق وقلبيها جيدا واتركي العجينة لتبرد.

- اخلطي الماء مع الخميرة وملعقة من السكر وقلبيهم جيدا ثم ضيفيه على الخليط واعجنيهم ثم اتركي العجين حتى يرتاح.

- شكليه حسب الرغبة إما في قوالب الكحك أو بالمنقاش واحشيه بالعجمية.

- ادخليه الفرن على درجة حرارة 180 حتى يصل إلى اللون الذهبي الفاتح وقدميه وزينيه بالسكر البودرة.

طريقة تحضير العجمية

- ذوبي السمنة على نار هادئة ثم ضيفي السمسم ثم ضيفي الدقيق وقلبيهم قليلا ثم ضيفي العسل.

- قلبيهم جيدا حتى يصل إلى لون الكراميل الفاتح واتركيها حتى تبرد واحشي بها الكحك.