جلسة تصوير للراقصة جوهرة بـ«مسجد الميناء» تثير غضب أهالي الغردقة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت جلسة تصوير للراقصة جوهرة فى ساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة جدلا بين عدد من أهالى المدينة، الذين عبروا عن غضبهم بشأن تلك الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة مع نشر «جوهرة» صور لها عبر حسابها الشخصي على «انستجرام» وهي ترتدي الحجاب وعباءة بيضاء قائله: «رمضان كريم علي الأمة الإسلامية اعاده الله عليكم وعلي أسرتكم بالخير».

وقال طارق رشدي «من أهالي الغردقة»: «إنه لا يصح أن نترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صور ونحن في أيام مباركة في شهر كريم، وتابع المواطن حامد سيد بالقول: «إن الغردقة بها كثير من الأماكن السياحية فلماذا بالتحديد تعقد راقصة جلسة تصوير أمام المسجد ونحن في أجواء روحانية في شهر رمضان».

بينما استنكر أحمد علي «من أبناء الغردقة» التصرف قائلاً: «رقاصة ومسجد ربنا يرحمنا ويغفر للجميع».

كانت الراقصة الروسية «ايكاترينا اندريفا» المعروفة في مصر بإسم جوهرة، نشرت عدة صور من جلسة تصوير لها فى ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وظهرت جوهرة في جلسة التصوير ترتدي «حجاب أبيض» وفستان أبيض على شكل عباءة بيضاء كاشفاً للظهر حتى الخصر تقريباً بتنورة كلوش واسعة مشغولة بخرز لمّاع ناعم كما وضعت على رأسها تاجاً موصولاً.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف البحر الأحمر: «أنه طبقا لقرار وزير الأوقاف يتم التنبيه على إمام المسجد بقفل المسجد عقب كل صلاة مباشرة. وعن الصور المتداولة الراقصة جوهرة، أشار إلى أن الصور تم التقاطها بساحة المسجد في غير أوقات الصلاة.

وأضاف: «أن ساحة المسجد تعد محط جولات وزيارات سياحية للسائحين وذلك ضمن برنامج شركات السياحة»، مشيرا إلى عدم تلقيه أي طلب بخصوص تصريح لعقد جلسات تصوير للراقصة جوهرة».