إطلالات دنيا بطمة بالعبايات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أبريل 2021 10:34 صباحاً - الفنانة دنيا بطمة، واحدة من أشهر الفنانات المغربيات وأكثرهن اعتماداً على العبايات والأزياء المغربية المحتشمة كالقفطان والجلابية، وتعرف تماماً كيف تعتمد الألوان المناسبة للون بشرتها والتصاميم التي تُظهر قوامها بأسلوب مثالي، لذا اخترنا لكُنَّ من أحدث إطلالاتها عدة صور للعبايات والأزياء المحتشمة.



دنيا بطمة بالعباية الخليجية السوداء

دنيا بطمة بالعباية الخليجية السوداء -الصورة من حسابها على الانستغرام



في شهر رمضان المبارك للعام الحالي، تأنقت دنيا بطمة بعباية سوداء مطبعة بخطوط بيضاء عصرية مع حجاب منسدل باللون الأسود وحقيبة من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بحزام ناعم للخصر، ليمنحها أناقة أنثوية وعصرية.

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دنيا بطمة بالعبايات المغلقة

دنيا بطمة بالعباية المغلقة -الصورة من حسابها على الانستغرام





للفتيات مُحِبَّات العبايات المغلقة لجمال مظهرهن وتوفير المزيد من الراحة والأناقة، أطلت دنيا بطمة بعباية مصممة بأسلوب القفطان باللون السماوي الناعم المدمج بقماش أسود في الخصر والجزء العلوي من التصميم، وأكملته بحذاء من الجلد الأسود وتسريحة منسدلة للشعر، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ عباية مصممة باللون الأبيض في أحد الطرفين والأسود في الطرف الآخر، مع سكارف مطبع بعدة ألوان وحذاء أسود ببروش فضي.

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جلابيات مغربية باللون الأسود

دنيا بطمة بالجلابية السوداء -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ الكثيرات من النساء إلى الجلابيات باللون الأسود؛ لتوفر لهن إطلالة أكثر احتشاماً، وقد ظهرت دنيا بطمة بجلابية سوداء بقصة منسدلة مزينة بطبعات اللون الأبيض في الطرفين وأطراف الأكمام لمظهر حيادي مميز، واختارت في إطلالتها الثانية جلابية سوداء محتشمة مزينة بنقوش اللون البرتقالي اللامعة في الصدر مع قماش الشيفون البرتقالي في الأطراف.

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دنيا بطمة بالقفاطين المغربية

دنيا بطمة بقفطان للمناسبات- الصورة من حسابها على الانستغرام





تتشابه العبايات مع القفاطين المغربية بشكل كبير؛ حيث توفِّر الحشمة والأناقة بطابع كل بلد بأسلوب تراثي أنيق ومميز، لذا نسقت دنيا بطمة قفطاناً باللون الفوشيا مطبعاً ومزيناً بقماش برتقالي لامع في المنتصف، إلى جانب تطريزات اللون الذهبي، مع مجوهرات ذهبية بأحجار سوداء، وفي مظهر للمناسبات تزينت بقفطان أحمر من الساتان المطرز بالذهبي بأسلوب الزهور المتناثرة على كامل التصميم مع فصوص ناعمة، وأكملت مظهرها باكسسوار ذهبي للشعر لأناقة لافتة وأنثوية.

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جلابيات مغربية مطرزة

دنيا بطمة بجلابية مطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام





لأناقة يومية ناعمة، استوحينا لكُنَّ من دنيا بطمة عدة أفكار للجلابيات المغربية؛ حيث تألقت بجلابية سماوية مطرزة بخطوط ملونة بالذهبي والألوان المختلفة مع حذاء بكعب وحقيبة باللون الفوشيا، وفي الإطلالة الثانية اعتمدت جلابية بدرجة فاقعة من الأخضر المزين بأكمام واسعة ومطرزة بخطوط ملونة بنقوش عصرية وفصوص صغيرة ملونة، وأكملت مظهرها بحقيبة صغيرة باللون البرتقالي لأناقة عصرية.

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