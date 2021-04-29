أحمد كريمة: قراءة الزوجة لرسائل هاتف زوجها دون علمه حرام شرعًا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أفتى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بحرمة تصفح الزوجة للرسائل على هاتف زوجها، مشددًا على أن التجسس محرم شرعًا وأن الله حرم في سورة الحجرات التجسس وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجسس والإتباع وقال «لا تحسسوا ولا تجسسوا».

وقال كريمة خلال لقائه ببرنامج «بكل هدوء» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «إن نفس الحكم يقع على الزوج حيث يٌحرم عليه الاطلاع على الرسائل الموجودة على هاتف زوجته لاحتمال وجود أسرار خاصة بينها وبين أمها أو اختها أو خالتها، مشيرًا إلى أن الحكم يختلف إذا أذن لها الزوج أو الزوجة أذنت لزوجها بالاطلاع على رسائلها.

وأكد كريمة أن الاسلام أمر بمنع الشك في بيوت الناس لذلك أمر الشرع الرجل إذا رجع من سفر لإمراته أن يدق جرس الباب قبل الدخول عليها حتى لا يتخونها، مشددًا على أن الشرع يريد أن يقضي على التخوين وحبائل الشيطان.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أفتي في فتوى رسمية على موقع دار الإفتاء المصرية بأن تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها.