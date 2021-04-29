اليوم العالمي للرقص.. قصة رائدة الفن بديعة مصابني: تعرضت للتحرش وتزوجت الريحانى

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعد الرقص أحد أنواع الفنون المرتبط بالأداء والحركة، إذ يلجأ إليه البعض للتخلص من الطاقة السلبية بينما يعتبره آخرين نوع من الرياضة، فهو يساعد على إنقاص الوزن، ويتم على النغمات الموسيقية المختلفة سواء ذات «الرتم الهادئ أو السريع».

وخلال عام 1982، أُطلقت مبادرة من المجلس الدولي للرقص التابعة لمنظمة اليونسكو«CID»، عقب مبادرة أخرى أطلقتها لجنة الرقص التابعة للمعهد الدولى للمسرح «ITI»، الشريك الرئيسى لفنون الأداء فى اليونسكو، لاعتبار 29 إبريل، اليوم العالمي للرقص، الذي يعتبر من أكثر الفنون الشائعة في جميع أنحاء العالم، كلُ حسب ثقافته وعاداته المجتمعية.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، قصة أشهر راقصة أجنبية، ذاع صيتها داخل مصر، وتركت بصمة في هذا المجال.

ملكة المسارح.. بديعة مصابني

لفتت بديعة مصابني، الأنظار إليها وأذهلت الجميع من خلال موهبتها المتعددة منذ اليوم الأول داخل سوريا، حتى أصبحت رائدة للرقص الشرقي.

كانت انطلاقتها من خلال الفرقة المسرحية للممثل «جورج أبيض» في سوريا، للعمل كممثلة مبتدئة، أجادت الغناء والرقص والتمثيل.

تعرضت للتحرش في الطفولة

تعرضت بديعة مصابني، للتحرش في السابعة من عمرها على يد صاحب «الخمارة» التي يعمل بها أخيها توفيق.

أصرت والدة بديعة مصابني، حينها بمقاضاة ذلك الرجل لتتحول الواقعة إلى فضيحة في نظر المجتمع الشرقي حتى القضاء لم ينصفهم وحكم على المغتصب بالسجن عام واحد وغرامة 200 ليرة ذهبية.

قصة تأسيس كازينو بديعة مصابني

أسست بديعة مصابني في ميدان الأوبرا سنة 1929، كازينو باسمها، بمثابة أكادمية للفنون تخرج منها أكبر نجوم الفن في ذلك الوقت وكان من رواد الكازينو الأدباء والفنانين الذين يتخدون من الحديقة مكانا لعقد ندواتهم ولقاءاتهم.

قصة حب بديعة مصابني ونجيب الريحانى

وكان الأديب نجيب محفوظ يقيم ندوة أسبوعية في الكازينو كما غنى في مسرح الكازينو كبار المطربين في بداياتهم ورقصت علي مسرحه سامية جمال وتحية كاريوكا وحورية محمد سنة 1934.

وقعت بديعة مصابني، فى حب الفنان نجيب الريحاني في بيروت وقدما الثنائي العديد من المسرحيات منها ريا وسكينة، البرنسيسة، الشاطر حسن.

لم يجمع الفن فقط بينهم بل جمعتهم علاقة حُب فقررا الزواج، وعاشا فترات من الرومانسية التي ظهرت خلال أعمالهم الفنية، ولكن الحب لم يدم حيث انفصلا قبل وفاة الريحاني بأشهر.