عم طلعت.. صعيدي تزوج 4 مرات وأنجب 36 بنتا وولدا ويرغب في الزواج مجددا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عمره 76 عاما ولديه 20 بنتا و16 ولدا، هو عم طلعت، الذي يعمل في موقف عبدالمنعم رياض بالقاهرة، والذي تزوج من 4 نساء وأنجب منهن العدد المذكور، وحكى قصته للإعلامي طارق علام في برنامج «كلام من دهب»، المذاع عبر فضائية «المحور».

وقال عم طلعت، إنه جاء من مدينة ملوى بمحافظة المنيا، ثم تزوج إمرأة، وتزوج عليها الثانية والثالثة والرابعة، وماتت ثلاثة من زوجاته وبقيت الرابعة معه، مشيرا إلى أنه ينوي الزواج من زوجة جديدة من مدينة السادس من أكتوبر، لافتا إلى أن ابنائه الـ36 جميعهم يعملون وينفقون على أنفسهم، ولا ينفق على أي فرد منهم.

بينما أصر الإعلامي طارق علام على أن يقسم «عم طلعت» على ألا يتزوج مرة أخرى، أو ينجب بعد أبنائه الـ36 الموجودين حاليًا، وأن الزوجة الموجودة معه حاليًا ستكون الأخيرة.

برنامج «كلام من دهب» يذاع في الساعة 11 مساء والإعادة الأولى الساعة 3.30 فجرا، والأخرى في الساعة الثامنة والنصف صباحا، بينما الثالثة في الساعة الخامسة والنصف مساء.

وقدم طارق علام برنامج «كلام من دهب» خلال شهر رمضان على مدى قرابة 8 سنوات متصلة، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي حتى توقفه عام 2004، قبل أن يعود في 2021 بشكل جديد مع استبدال الجنيه الذهب كجائزة بمبلغ 100 ألف جنيه.