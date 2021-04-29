صعوبات النوم لدى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إنه من الطبيعي أن يعاني الطفل من صعوبات النوم من وقت إلى آخر، مشيرة إلى أن جسم الطفل غالبا ما يمكنه معادلة قلة النوم من خلال النوم المكثف.

وأضافت الرابطة أنه في بعض الحالات تمثل صعوبات النوم لدى الطفل مشكلة تستلزم استشارة الطبيب، وهذه الحالات هي:

- يعاني الطفل من اضطرابات النعاس إذا كان عمره يزيد على عام واحد ويحتاج إلى أكثر من 30 دقيقة ليدخل في النوم في أكثر من 5 ليال في الأسبوع على مدار شهر كامل.

- يعاني الطفل من اضطرابات الاستغراق في النوم إذا استيقظ 3 مرات أو أكثر ليلا وظل مستيقظا لمدة تزيد على 30 دقيقة خلال أكثر من 5 ليال في الأسبوع على مدار شهر كامل.

وقد ترجع اضطرابات النوم لدى الطفل إلى بعض الأمراض العضوية مثل التهاب الأذن الوسطى وتورم المسالك التنفسية أو بعض الأمراض النفسية كاضطراب الخوف والقلق. لذا ينبغي تشخيص السبب والخضوع للعلاج في أسرع وقت ممكن.