بالموتوسيكل.. «عبدالله» يبحث عن أسرة مريضة زهايمر في 23 قرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة لفتت انتباه رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهرت خلالها سيدة وهي تستقل دراجة بخارية خلف رجل في قرية فيشا بالمنوفية، حيث أعلن أحد الأشخاص خلال الصورة، عن رحلة بحثه عن أسرة تلك السيدة التي بصحبته، بعد أن عثر عليها ووجدها فاقدة للذاكرة واسمها وهويتها.

تفاصيل العثور على السيدة

عبد الله، الشخص الذي تكفل برحلة البحث عن أسرة السيدة المفقودة، يكشف خلال حديثه لـ«هن»، تفاصيل عثوره عليها، حتى تسليمها إلى ذويها، «في صديق ليا لاقاها أول امبارح عندنا في القرية، كانت فاقدة الذاكرة ومش عارفة اسمها ولا حاجة عن أهلها، وهدومها متبهدلة مش نضيفة، وحافية القدمين، وجبهالي عشان أساعده ندور على حد من أسرتها، وبالفعل أخدتها معايا على الموتوسيكل بتاعي وبعد صلاة الفجر نزلنا وبدأت ألف بيها في الشوارع».

البحث في اتجاهين مختلفين

البحث على صفحات «فيس بوك» كانت مهمة صديق عبد الله في البحث عن أسرة السيدة، وفي الاتجاه الآخر بدأ عبد الله في السفر والتنقل من بلدة لأخرى أملا في العثور على أسرة السيدة، «خدتها وسافرت بيها 23 قرية ونجع بقيت ألف بيها في شارع شارع عشان أي حد يتعرف عليها، بس موصلتش لحاجة، وصاحبي كان من الناحية التانية نزل صورتها على النت وبدأ يدور على أهلها».

الوصول لأسرة السيدة المفقودة

بعد ساعات من المشقة في وقت الصيام، تم الوصول إلى أسرة السيدة المفقودة، «بعد ما صاحبي نشر صورتها على الفيس، في واحد اتصل بيه، وقاله إنه من أسرتها، وجه عشان يستلمها مننا، وعرفنا منه إنهم من قرية بعيدة عننا حوالي 40 كيلو، بس محدش عارف هي إزاي مشيت كل المسافة دي ولا وصلت عندنا إزاي، وعرفت من أهلها إنها مريضة بالزهايمر وبتنسى دايما وتم تسليمها ليهم».