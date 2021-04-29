مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. تعرف على بدائل المضادات الحيوية الطبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد محافظات مصر في الوقت الحالي حالة من الارتفاع في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، ويلجأ الكثيرون في هذ الفترة إلى تناول الفيتامينات لتقوية المناعة والتصدي للفيروس وتجنب الإصابة به.

كما يحرص عدد كبير على تناول الخضروات والفاكهة والسوائل الساخنة باعتبارها مضادا حيويا طبيعيا، وتساعد على تقوية المناعة، ونرصد من خلال هذا التقرير بدائل المضاد الحيوي الطبيعي، وفق الدكتورة الصيدلانية أميرة غسان في حديثها لـ«هن»، كالتالي:

البدائل الطبيعية للمضادات الحيوية

قالت الدكتورة الصيدلانية أميرة غسان لـ«هن» إن هناك بعض الخضروات والفاكهة والأعشاب التي يمكن تناولها باعتبارها مضادا حيويا طبيعيا بديل للكميائي الذي قد يسبب مشكلات صحية كثيرة، وهي:

- الخضراوات والورقيات: يجب الحرص على تناول الخضروات ذات الورق الأخضر مثل الجرجير والخس والبقدونس والشبت، فهي من أهم الخضروات الطبيعية البديلة للمضاد الحيوي نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.

-الفلفل الرومي والألوان: يجب الحرص على تناول الفلفل الرومي والألوان، لأنهما مصادر غنية بفيتامين C والحديد ومقويات المناعة.

- خليط العسل مع حبات اللقاح: يعد خليط العسل مع بعض حبوب اللقاح في نصف كوب ماء، من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقوية المناعة، ثم تناوله صباحا ومساء، حيث إنها تساعد على قتل الكثير من البكتيريا.

- الفواكه ذات اللون الغامق: تعد الفواكه ذات اللون الغامق من أكثر الفواكه التي تحتوي على الفيتامينات، مثل التوت والفراولة والرمان والجزر الأحمر.

- صنع خليط عصير من البنجر مع البرتقال، وتناوله مرتين فقط أسبوعيًا، حيث إنه يساعد على علاج الأنيميا وتقوية المناعة.

- الحرص على تناول شوربة الخضار كوجبة أساسية على الغداء.

- تناول العصائر الفريش بمعدل كوب يوميا.

أضرار تناول المضاد الحيوي الكيميائية

- يساعد الكبد والكلى في جسم الإنسان على التخلص من التأثيرات السلبية للمضادات الحيوية، ما يؤدي للإصابة بأمراض مزمنه بهما في وقت مبكر في حالة زيادة استخدام المضاد الحيوي.

- ضعف المناعة للأطفال أقل من 6 سنوات، نظرًا لعمله بدلًا من الجهاز المناعي عند استخدامه.

- تعرض الطفل للميكروبات دون ظهور أعراض المرض عليهم.