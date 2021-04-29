الامارات | «السوق الليلي» يرحب بالزوار في الهواء الطلق

شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق الليلي» يرحب بالزوار في الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط الأضواء البرّاقة والزخارف والأقواس وممر الإضاءة الخيالية، يُنظم «سوق التنين» في دبي، الذي تديره «نخيل»، بمناسبة شهر رمضان المبارك، «السوق الليلي» في الهواء الطلق حتى 14 مايو المقبل.

ويضم «السوق الليلي»، الذي يستقبل الزوار من الساعة السابعة مساءً وحتى الثانية فجراً، مجموعة متنوعة من المنتجات المستوحاة من الأجواء الرمضانية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في العديد من المسابقات التي تنظم يومياً.

وقال مدير عام التأجير في «سوق التنين»، راشد الهرمودي: «لقد سعينا إلى ابتكار وجهة جديدة بحيث يتمكن الزوار من عيش الأجواء الرمضانية خلال الشهر الفضيل، وتمضية أوقات ممتعة برفقة عائلاتهم، بالإضافة إلى التسوق وشراء منتجات فريدة من نوعها مستوحاة من المناسبة».

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