لايف ستايل

الامارات | «نتفليكس» تمدّد «بريدجرتون» لـ 4 مواسم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» تمدّد «بريدجرتون» لـ 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 أبريل 2021

إذا كان لديك اشتراك في شبكة «نتفليكس» للبث التدفقي، فمن الصعب أن يكون قد فاتتك الضجة المحيطة بمسلسل «بريدجرتون» الدرامي، الذي دخل قائمة «أفضل 10» الخاصة بالمنصة في كل الدول تقريباً، أواخر العام الماضي. وبالكاد بدأ إنتاج الموسم الثاني بعدما جددت «نتفليكس» نجاحها المبهر لموسم آخر، والآن أعلنت المنصة العملاقة عن موسمين آخرين عبر «تويتر». ويبدو أن هذا التزام استثنائي طويل الأمد من جانب «نتفليكس»، والمسلسل من إنتاج شوندا رايمز، المنتج التنفيذي لمسلسل «جرايز أناتومي» الذي استمر 17 موسماً ملحمياً. وأصبح الموسم الأول أحد أنجح المسلسلات في تاريخ «نتفليكس»، بعدما جرى إطلاقه في نهاية 2020، وتقول المنصة إن نحو 82 مليون منزل حول العالم تابعوا المسلسل خلال الشهر الأول من طرحه.

برلين Àد.ب.أ

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا