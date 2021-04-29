الامارات | «نتفليكس» تمدّد «بريدجرتون» لـ 4 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» تمدّد «بريدجرتون» لـ 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 أبريل 2021

إذا كان لديك اشتراك في شبكة «نتفليكس» للبث التدفقي، فمن الصعب أن يكون قد فاتتك الضجة المحيطة بمسلسل «بريدجرتون» الدرامي، الذي دخل قائمة «أفضل 10» الخاصة بالمنصة في كل الدول تقريباً، أواخر العام الماضي. وبالكاد بدأ إنتاج الموسم الثاني بعدما جددت «نتفليكس» نجاحها المبهر لموسم آخر، والآن أعلنت المنصة العملاقة عن موسمين آخرين عبر «تويتر». ويبدو أن هذا التزام استثنائي طويل الأمد من جانب «نتفليكس»، والمسلسل من إنتاج شوندا رايمز، المنتج التنفيذي لمسلسل «جرايز أناتومي» الذي استمر 17 موسماً ملحمياً. وأصبح الموسم الأول أحد أنجح المسلسلات في تاريخ «نتفليكس»، بعدما جرى إطلاقه في نهاية 2020، وتقول المنصة إن نحو 82 مليون منزل حول العالم تابعوا المسلسل خلال الشهر الأول من طرحه.

برلين Àد.ب.أ

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