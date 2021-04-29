الامارات | إيطاليا تودّع ميلفا بمسرح في ميلانو

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تودّع ميلفا بمسرح في ميلانو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّعت الجماهير الإيطالية المغنية ميلفا في ميلانو، وسار العديد من الأشخاص أمام النعش المزين بالورود البيضاء في مسرح بيكولو، أول من أمس. وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إلى وجود طابور أمام مدخل المسرح رغم جائحة «كورونا». واستقبلت مارتينا كورغناتي، ابنة ميلفا، المعزين، وكان من بينهم عمدة ميلان جوزيبي سالا، والموسيقية ريتا بافوني، ونظمت الجنازة الرسمية لنجمة البوب والتلفزيون في وقت لاحق بمكان خاص. وتوفيت ميلفا، يوم الجمعة الماضي، في ميلانو عن عمر 81 عاماً.

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