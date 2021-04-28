على خلاف الواقع.. نرمين الفقي ضد الزواج في الحقيقة وتشارك بدور الأمومة في دراما 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أدوار كثيرة شاركت بها الفنانة نرمين الفقي خلال مشوارها الفني، منها ما جسدت به دور الشابة التي لا تتجاوز من العمر 30 عاما، ومنها دور السيدة المتزوجة ولديها أطفال، ومنها دور الأرملة، وعلى عكس الواقع، لا تمانع الفنانة نرمين الفقي من أداء دور الأم المسؤولة عن أبناء في مرحلة الشباب، بالرغم من كونها لم تتزوج حتى الآن.

وبعد دورها الذي أشاد به الكثير من الجمهور والمتابعين لها في مسلسل «جبل الحلال»، إذ أنها كانت تؤدي من خلاله دور الزوجة الثانية لأبو هيبة، بالرغم من أنه لديها طفلة، عادت مره أخرى لتؤدي دور الفتاة الشابة التي لم يكن لديها أطفال في مسلسل «لؤلؤ»، لتعود في دراما رمضان 2021 لتؤدي دور الأم في مسلسل «ضل راجل»، إذ أنها تجسد دور زوجة قعيدة يراعيها زوجها الفنان ياسر جلال ولديه بنتان، إذ تجسد دور ابنته الفنانة رنا رئيس، بالإضافة إلى دورها في مسلسل النمر، وتجسد شخصية معلمة شعبية، تمتلك مجموعة محلات من الدهب في الصاغة، ولديها ابن شاب.

نرمين الفقي توضح سبب رفضها للزواج

وبالرغم من أن الفنانة نرمين الفقي تجسد دور الزوجة ودور الأم في كثير من المسلسلات، إلا أنها مازالت حتى وقتنا الحالي لا ترغب في الزواج، وخلال حديثها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، قالت الفنانة نرمين الفقي إن هناك العديد من الأشخاص تقدموا لخطبتها، ولكن مرض والدتها كان يمنعها من الارتباط، وخصوصا لأنها البنت الوحيدة، ما أدى إلى تراكم المسؤولية عليها.

ووجهت الفنانة نرمين الفقي نصيحة للمقبلين على الزواج، بضرورة السؤال على الشخص الذي يقدم على الارتباط به، لأن هناك الكثير من الأشخاص يقومون بإخفاء البيانات الخاصة بهم، ما يؤدي إلى الانفصال بعد كشف الحقيقة.

وكانت قد ابتعدت الفنانة نرمين الفقي عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، ولكنها عادت لها بقوة وأدت عدد من الأعمال الفنية الناجحة، منها مسلسل أبو العروسة وجبل الحلال، وكان آخرهم مسلسل لؤلؤ الذي لاقى نجاحا كبيرا، وأشاد الكثير من المشاهدين بدور الفنانة نرمين الفقي، لتشارك في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل ضل راجل ومسلسل النمر.