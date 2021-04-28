تصريحات نجوى فؤاد في برنامج شيخ الحارة والجريئة: لو رجع بيا الزمن هكمل حياتي مع هذا الرجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الكبير أثارتها الفنانة نجوى فؤاد عقب تصريحاتها بعد استضافتها في الحلقة السادسة عشر من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع الإعلامية إيناس الدغيدي، إذ تداول الكثير من المشاهدين والمتابعين بعض التصريحات الخاصة بحياتها الشخصية الفنية.

وقالت الفنانة نجوى فؤاد خلال استضافتها في الحلقة السادسة عشر من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» عندما سألتها الإعلامية عن الرجل الذي تتمنى تقضي حياتها معه إذا عاد به الزمن، إنها ستختار أن تقضي حياتها مع أحمد فؤاد حسن.

وخلال حديثها عن أحمد فؤاد حسن، ذكرت أنها عندما تزوجته طلبت منه أن يساعدها على استكمال مشوارها الفني، مشيرة إلى أنه ساعدها كثيرا حتى أصبحت نجمة كبيرة، إذ أنه كان حريصا على إمدادها بكل ما تحتاج إليه من خبرة حتى تستطيع أن تتعامل في الوسط الفني، بالإضافة إلى حرصه على تكوين علاقات شخصية جيدة لها مع كبار الفنانين وشخصيات كبيرة من الوسط الفني.

نجوى فؤاد توضح سبب طلاقها من أحمد فؤاد حسن

وعن سبب طلاقه لها، أوضحت الفنانة نجوى فؤاد أنها كانت ترغب في بداية مشوارها الفني صعود سلم المجد، ما أدى إلى تنازلها عن الكثير من الأشياء المهمة في حياتها الشخصية، وكان من أهم تلك الأشياء هي الأمومة، إذ أن أحمد فؤاد حسن كان يرغب بشدة في أن يكون له أبناء من نجوى، ولكنها كانت ترفض بشدة خوفا على جسدها.

أجهضت الفنانة نجوى فؤاد عدد من المرات خوفا على شكلها وجسمها، مشيرة إلى أنه في ذلك الحين لم تتوافر الوسائل الموجودة في الوقت الحالي التي تساعد على الحفاظ على شكل الجسد مثل عمليات التجميل والشفط، وعندما رفضت إنجاب أطفال اتفق معها أحمد فؤاد حسن على الطلاق.