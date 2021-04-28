تصريحات نجوى فؤاد في برنامج شيخ الحارة والجريئة: ضحيت بالأمومة عشان شكلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة نجوى فؤاد خلال استضافتها في الحلقة السادسة عشر من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع الإعلامية إيناس الدغيدي، إنها تنازلت عن الكثير من الأشياء المهمه في حياتها من أجل الفن، وكانت من أهم الاشياء التي تنازلت عنها هي الأمومة، إذ أن حبها في الفن ورغبتها في أن تصبح نجمة كبيرة ومشهورة، جعلها تلجأ إلى الإجهاض عدد من المرات، خوفا على شكلها ومظهرها.

وأضافت نجوى فؤاد خلال حديثها مع الإعلامية إيناس الدغيدي، أنها عندما تخلت عن أمومتها كانت في بداية مشوارها الفني، إذ أنها كانت تريد أن تصبح نجمة مشهورة، ورأت حينها أنها إذا أصبحت أما من الممكن أن يعيق ذلك صعودها لسلم المجد.

وأوضحت الفنانة نجوى فؤاد أنها أرادت أن تحافظ على شكلها حينها، حتى لا يتأثر جسمها بالحمل وعمليات الولادة، مشيرة إلى أن الوسائل المتوفرة حديثا والتي تساعد الأنثى على استعادة قوامها لم تكن متوفرة، مثل عمليات التجميل وعمليات الشد والشفط.

وأشارت الفنانة نجوى فؤاد إلى أنها حملت في زيجاتها الثلاثة، ولكنها كانت تجهض بإرادتها عندما تعلم بحملها، مشيرة إلى أن طبيعة عملها كان يساعدها على الإجهاض بشكل طبيعي، إذ أن المجهود الذي كانت تقوم به أثناء العمل كان يؤدي في النهاية إلى إجهاض الجنين، لافته إلى أن أحمد فؤاد حسن الذي كان زوجها كان يريد أن يصبح أبا لأنه وحيد لأبويه، ما جعله يقدم على طلاقها، بالإضافة إلى أنه كان أكبر منها بحوالي 25 عاما، لافته إلى أنها أخبرته أنه كان هناك اتفاقا بينهما ليساعدها حتى أن تصبح نجمة، وعندما رفضت الحمل قام بتطليقها.