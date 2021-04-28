نجوى فؤاد: خطفت أحمد رمزي من مراته واتجوزته 17 يوم.. ومعجبتش رشدي أباظة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إن الراقصة سهير زكي، كانت أفضل راقصات جيلها، وكانت تعترف بأنها الأفضل خلال عملها، وذلك خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس».

وكشفت الراقصة المعتزلة، عن أنها تزوجت الفنان الراحل أحمد رمزي لمدة 17 يوما، «خطفت أحمد رمزي من مراته وأتجوزته 17 يوم، انفصل عن زوجته وتزوجته، وتم كتب الكتاب في نفس اليوم»، وعندما تصالح مع زوجته باكينام، عاد لها مرة أخرى وانفصل عني.

رشدي أباظة كان يحب تحية كاريوكا.. وقالي أنتِ خلة أسلك بيها أسناني

وأشارت نجوى فؤاد، إلى أنها رغم حبها لرشدي أباظة، إلا أنها لم تعجبه، مؤكدة أنه كان يحب تحية كاريوكا، «قالي أنتِ خلة أسلك بيها سناني، وكان سني صغير، وتحية كاريوكا رمت عليا الثلج من شقتها».

وأوضحت أن رقصها لم يكن مغري أو مثير، وعندما كانت تعمل، تضع تركيزها على الرقص فقط، بدون النظر إلى نظرة الجمهور لها أو تعليقات المشاهدين، «أنا وفيفي عبده بنرقص بس مش مبتذلة الزي، ومشوفتش نظرة إثارة من الجمهور لي خلال رقصي».

ولفتت إلى أنها كانت تقدم فن، ويتعاقد معها ملحنين كبار، لكنها نسيت الموسيقى والرقص والفن، مؤكدة أنها بعد مشاهد الرقص في الفترة الحالية تناست الرقص، وغريزة الفن التي تمتلكها انتهت، فضلًا عن أن حياتها كانت صعبة وهذا ما تسببت في إبراز أسمها الفني، كما أن وفاة والدتها وفراق والدها سبب جرحها الحقيقي، مشددة على أنها تعلمت حتى الإعدادية وتخلت عن التعليم، متابعة: «كنت بهرب من المدرسة عشان الرقص والفن».