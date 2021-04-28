تصريحات نجوى فؤاد في برنامج شيخ الحارة والجريئة.. رشدي أباظة «مكنش معترف بيا كأنثى كاملة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت تصريحات الفنانة نجوى فؤاد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتهاء من الحلقة السادسة عشر من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع الإعلامية إيناس الدغيدي، وتداول الكثير من المشاهدين عدة مقاطع من حديثها خلال حلقات البرنامج، وخصوصا تصريحها حول عدم إعجاب رشدي أباظة بها.

وتنوعت الكثير من التصريحات الخاصة بحياتها الشخصية والفنية والتي صرحت بالكثير منها لأول مره لشاشات التلفزيون، إذ أوضحت الفنانة نجوى فؤاد عدم إعجاب الفنان الراحل رشدي أباظة بها بالرغم من حبها الكبير له، معللة ذلك بحبه لتحيه كاريوكا، وعبر عن عدم إعجابه بها عندما سألته عن رأيه بها كراقصة جديدة ليجيبها «أنتِ ممكن اسلك بيكي سناني»، مشيرة إلى أنه لم يقصد بذلك إهانة لها، ولكنها في ذلك الوقت كانت صغيرة السن بالنسبة له، ولا تدرك الكثير من الأمور الفنية التي استطاعت أن تتقنها فيما بعد.

وأشارت الفنانة نجوى فؤاد إلى أن الفنان رشدي أباظة كان يحب أن تكون الأنثى مكتملة الأركان، وبشكل خاص في شكل الجسد، وأن جسدها في ذلك الوقت كان في مرحلة التكوين، لافتة إلى أنها كانت تكن له مشاعر الحب والتقدير باعتباره أخ لها، كما أنها أدت معه الكثير من الأدوار.

وأوضحت الفنانة نجوى فؤاد عندما وجهت لها إيناس الدغيدي مقولة تتردد كثيرا بأنها باعت حياتها من أجل الشهرة والمال، أنها بالفعل تنازلت عن الكثير من الأشياء من أجل الشهرة والنجومية، إذ أنها تنتمي إلى جيل العظماء الذي يمثل من أجل الفن وليس المال، مشيرة إلى أنها كانت تمثل الكثير من الأدوار التي كان أجرها ضعيفا.

وأضافت الفنانة نجوى فؤاد أنها تنازلت عن أشياء كثيرة من أجل الفن، وكان من أهمها الأمومة، إذ أن حبها للفن جعلها تجهض عدد من المرات خوفا منها أن تؤثر حياة الأمومة على شهرتها واسمها كفنانة.