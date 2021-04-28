خطيبة محمد فراج تعلق على مشهده في لعبة نيوتن: قال بيفك كرب مسلمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سخرت الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج، من شخصية «مؤنس» التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن، وذلك بعدما برر وقوفه بجانب منى زكي «هنا» ومساعدتها، بأن نيته كانت لتفريج كرب مُسلمة، خلال أحداث ليلة أمس.

تعليق بسنت شوقي على مشهد فراج

ونشرت بسنت شوقي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لها من خلال مشاركتها بدور «تونة» في مسلسل لحم غزال، وأرفقت عليها تعليقا: «لما مؤنس يجيب هدايا وساعات غالية لهنا، قال بيفك كرب مسلمة قال».

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل آلاف المتابعين، الذين تفاعلوا معها بالضحك والسخرية أيضا.

مشهد ولادة منى زكي في لعبة نيوتن يثير إعجاب متابعيها

ومنذ أيام وبالتزامن مع عرض الحلقة العاشرة، استطاعت الفنانة منى زكي من لفت أنظار المتابعين إليها، بعدما جسدت مشهد الولادة بتفاصيل وأداء جذب أنظار المتابعين.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن

وتدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن، في إطار درامي اجتماعي مشوق، حول هنا التي تجسد دورها منى زكي، التي تقرر السفر إلى أمريكا لولادة طفلها بها، حتى يتمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية، وذلك بعد اتفاقها مع زوجها حازم الذي يجسد دوره محمد ممدوح، ومن ثم تتوالى الحلقات في جانب من الغموض والإثارة.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

ويشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين، على رأسهم، منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وإخراج تامر محسن.

مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة

ويأتي عرض حلقات لعبة نيوتن في الأوقات التالية.

قناة Dmc

الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحًا و10:00 صباحًا.

قناة دبي

الساعة 10 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا.

قناة OSN

الساعة 10 مساءً.

قناة رؤيا

الساعة 9 مساءً.