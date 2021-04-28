معلومات عن صاحبة شخصية «ياسمين» في خلي بالك من زيزي.. «لاجاثا العرب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل والغضب أثارتها شخصية «ياسمين» على مواقع التواصل الاجتماعي التي تجسدها الفنانة الشابة جلا هشام، ضمن أحداث مسلسل خلي بالك من زيزي، وذلك بعد خطفها لهشام «عمر قاسم» زوج زيزي التي تلعب دورها أمينة خليل، وهو ما دفع الثاني لتطليق زوجته.

انتقادات لشخصية «ياسمين» في خلي بالك من زيزي

وجاء من بين التعليقات، «اللي اختشوا ماتوا يا ياسمين»، «بنكرهك»، «شخصية مستفزة جدا»، «الأصناف دي موجود منها كتير حوالينا»، «بندعي عليكي عشان اللي عملتيه في زيزي».

معلومات عن جلا هشام

- من مواليد أكتوبر عام 1994، أي تبلغ من العمر 27 عاما.

- جاءت بدايتها التمثيلية من خلال مشاركتها في مسلسل «أبو البنات» عام 2016، مع الفنان مصطفى شعبان، ومن ثم توالت مشاركتها في مسلسل «لمس أكتاف».

- يشببها المتابعون بشخصية «لاجرثا» فى المسلسل الشهير Vikings، نظرا لتشابه ملامحها مع ملامح الفنانة الكندية «كاثرين وينيك» التي جسدت شخصيتها خلال الأحداث.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أكثر من 47 ألف متابع.

- تشارك في دراما رمضان هذا العام من خلال ثلاثة أعمال، هي، خلي بالك من زيزي، وموسى، ونجيب زاهي زركش.

- تحرص على مشاركة متابعيها صورها في المناسبات المختلفة.

تتميز بجرأتها في بعض الإطلالات.

مسلسل خلي بالك من زيزي

وتدور أحداث مسلسل خلي بالك من زيزي في إطار درامي اجتماعي لايت، إذ يتم خلال مناقشة قضية من يعانون من مرض فرط الحركة ومدى تأثيره عليهم في حياتهم وعلاقاتهم بالمحيطين بهم، من خلال شخصيات «زيزي» والطفة «تيتو».

أبطال مسلسل خلي بالك من زيزي

ويعد خلي بالك من زيزي البطولة الأولى للفنانة أمينة خليل، خلال موسم الدراما الرمضانية، حيث يشاركها في البطولة مجموعة من الفنانين على رأسهم محمد ممدوح، نهى عابدين، علي قاسم، أسماء، جلال بيومي فؤاد، صفاء الطوخي.