نجوى فؤاد: الرقص حرمني من الأمومة.. وأجهضت 3 مرات بسببه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إنها لم تذكر من قبل أن الراقصة فيفي عبده ليست راقصة، بل تعتبرها صديقة وأحب الراقصات بالنسبة لها: «فيفي عبده راقصة شرقية ومحترمة على المسرح»، كما أنها ناجحة وتعتبر راقصة مصر الأولى، موضحة أن نجاح فيفي عبده في الرقص دفعها للنجاح في عالم الفن.

وأشادت «فؤاد»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»، بحضور فيفي عبده على المسرح، واصفة إياه بـ الجيد: «في زمن رقصي كان هناك راقصات عرب وليسوا من روسيا أو أوكرانيات، الراقصات الروسيات بيرقصوا حلو بس الست المصرية لها طعم تاني، ومصر قدمت الرقص الفرعوني».

نعيمة عاكف أفضل راقصة في مصر

وأردفت الفنانة والراقصة المعتزلة، أن أفضل راقصة في مصر نعيمة عاكف، موضحة أنها كانت فنانة شاملة وكانت تؤدي وتغني وترقص بشكل جيد، بينما الفنانة سامية جمال كانت استعراضية، مختتمة: «مش بشوف الراقصات الأجنبيات وزهقت من الرقص»، كما أنها منذ بداية مسيرتها الفنية جعلت حياتها مخصصة الشهرة والفن.

وأوضحت، أنه رغم الشهرة والعمل بمجال الفن، إلا أن افتقاد الأمومة كان يمثل لها وجع كبير في حياتها الشخصية: «كنت خايفة على جسمي وكنت خايفة أتخن وأنا لسه ببدأ.. ومكنش في عمليات التجميل دي»، لافتة إلى أنها حملت 3 مرات وأجهضت جنينها، ولم تكن تحافظ على حياة جنينها بسبب عملها، متابعة: «كان يتم إجهاض الطفل طبيعيا بسبب حركات الرقص والمجهود الكبير».

نجوى فؤاد: تزوجت وأنا قاصر

وتابعت: «أحمد فؤاد مطلقنيش بسبب الإجهاض ولكن كان عايز أولاد، وأنا أتجوزت قاصرة وكان عايز طفل عشان هو وحيد»، مؤكدة أنه ساعدها في دخول مجال الفن، كما أنه تزوج من بعدها وأنجب أولاد.