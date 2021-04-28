ما الذي يحدث إذا وضعت امرأة مولودها على متن طائرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن أن يحدث وتلد امرأة أثناء رحلتها الجوية، لكن هل تعلم ماذا يحدث عندما تضع أى إمرأة مولودها على متن الطائرة؟.. هذا ما نستعرضه وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

- طاقم الطائرة يحدد إن كان الوضع يستلزم هبوطاً اضطرارياً:

على الرغم من أن معظم شركات الطيران قد وضعت قيوداً بشأن ركوب النساء الحوامل للطائرات، حيث لا يسمح بالطيران لمن تخطت 38 أسبوعاً في الحمل أو تبقى لها أقل من 30 يوماً على الولادة، مع وجود إقرار يحتوي على موافقة طبيب، لكن حالات الإنجاب المفاجئة لا تزال تحدث على متن الطائرات.

وعلى الرغم من ندرة هذه الحالات، إن حدث فلا توجد خيارات كثيرة أمام طاقم الطائرة، لأن مضيفات الطائرة غير مدربات على توليد النساء، لذلك يأمل الجميع بوجود طبيب أو ممرضة بين الركاب.

وفي حالة عدم وجود أشخاص متخصصين في مجال الطب بين الركاب، فإن مضيفات الرحلة ستساعد في ولادة الطفل، إذا لم يكن الهبوط الاضطراري خياراً متاحاً، واستمرت الطائرة في طريقها نحو وجهتها.

- لا يوجد قانون واحد بشأن جنسية الطفل:

في حين أن القوانين ليست ثابتة وتتغير وفقاً لشركة الطيران والدولة التي تحلق فوقها الطائرة، إلا هناك شيء واحد مؤكد وهو أن الطفل سيحصل على جنسية والده ووالدته.

وهناك احتمال أن الطفل سيحصل على جنسية الدولة الذي تم تسجيل الطائرة فيها، فعلى سبيل المثال، إذا وُلد طفل في أي جزء من الأراضي الأمريكية، حتى في الجو، فسيحصل على الجنسية الأمريكية على الفور، ولكن إذا وُلد طفل في الأجواء البريطانية، فلن يحصل على وثائق بريطانية.

- بعض شركات الطيران تمنح الطفل تذاكر مجانية:

بعض الشائعات تقول أن الأطفال الذين يولدون على متن الطائرات يحصلون على تذاكر سفر مجانية لمدى الحياة، ليس هذا هو الوضع في كل الحالات بالنسبة للجميع.

لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأطفال الذين حصلوا على رحلات طيران مجانية مدى الحياة مثل طفل رضيع ولد على متن طائرة تابعة لشركة طيران هندية، وطفلة ولدت في طائرة من طائرات شركة مصر للطيران.

الأطفال الذين ولدوا في طائرات تابعة لشركة Polar Airlines الروسية وطائرات تابعة لشركتي AirAsia وAsia Pacific وطفل آخر ولد على متن طائرة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك حصلوا على تذاكر مجانية حتى سن 21 عاماً، وفي 2017، ولد طفل على متن طائرة تابعة لشركة Spirit Airlines flight وحصل على تذاكر مجانية يوم عيد ميلاده لمدى الحياة.

- تسمية الطائرة تكريماً للرضيع:

قد يتم إعادة تسمية الطائرة تكريما للطفل، ففي عام 2019، هبطت طائرة تابعة لشركة "جيت بلو", وقد ساعد طاقم الطائرة والمتخصصين بالمجال الطبي في توليد الطفل ولد على متن الطائرة وهي في الهواء، لذلك فأعادوا تسمية الطائرة بـ "بورن تو بي بلو"، على نفس اسم الطفل المولود، والذي يعد أصغر ركابها.

بالإضافة إلى قد يحصل الأطفال الرضع على هدايا من شركات الطيران، في عام 2018، ولدت امرأة طفلة على متن طائرة تابعة لشركة Chick-fil-A، ومنحت طعاماً مجانياً لمدى الحياة وضمنوا لها الحصول على وظيفة في الشركة حين تكبر.

- قد تكون صحة الرضيع في خطر:

الطائرة ليست هي المكان الأمثل لولادة طفل لعدة أسباب، أولاً، كلما ارتفعنا لأعلى كان الهواء أخف، ما يجعل عملية تنفس الرضيع أصعب، ثانياً، لا توجد أدوات طبية حديثة على متن الطائرة للمساعدة عند حدوث المخاض، لا سيما إن كانت الأم بحاجة لعملية ولادة قيصرية، بالإضافة إلى أن الرضيع قد يشعر بمشاكل في الأذنين بسبب الضغط.

وبالرغم من ندرة احتمال ولادة طفل على متن طائرة في الجو، فإن طاقم الطائرة سيعملون على أن تشعر الأم بأكبر قدر ممكن من الراحة والأمان، فضلا عن قد تنتقل الأم لمكان أكثر راحة مثل الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.