زوجة أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان.. أزمة بدأت بـ«بوست» وانتهت بـ«غلق الحساب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زوجة أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان ، اسمان تصدرا مواقع الأخبار ومحركات البحث في الفترة الأخيرة بسبب تعليق كتبته «ندى الكامل»، على أزمة الفنان محمد مضان، بعدما كشف أحد مصممي الأزياء عن أزمته معه ورفضه دفع أموال ملابس حصل عليها من تصميمه، لتدون عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، منشورين تهاجم من خلالهما النجم، وفي النهاية أغلقت حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

زوجة أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان .. أزمة بدأت بـ«بوست»

وكانت ندى الكامل، كتبت في تعليقها على أزمة محمد رمضان مع مصمم الأزياء أشرف فجلة: «ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها، وخليت مدير أعمالك ميردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة، كنت أدفع أحسن من الفضيحة دي.. أدفع تمن الـ4 سديري والـ3 بدل، ولا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية، وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب، وملناش دعوة».

وتابعت زوجة أحمد الفيشاوي على أزمة محمد رمضان خلال منشورها، قائلةً: «من فضلك يا نجم البس في صمت وادفع اللي عليك.. ورجاء أخير يا ريت تنطق كلمة versace صح».

زوجة أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان مستمرة

وكانت زوجة أحمد الفيشاوي، كتبت عبر حسابها منشورًا آخر قالت خلاله: «يا نجم مش عيب أبدا إن الإنسان يكون غني ومعاه فلوس ومبسوط بيها طالما هو شقي وتعب فيها.. بس العيب عليك دلوقت، مفيش دلوقت في العالم كله وبتكلم عن الناس اللي معاها فلوس حد ماشي زيك كده».

وأكملت ندى الكامل خلال منشورها: «الناس الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع بيكون عندهم big team عشان يهيئ حياتك وتعرف بتعمل إيه بفلوسك، ومفيش حد دلوقت غير وهو عنده life coach بيعلمك ويعرفك تطلع تقول إيه وإزاي وأمتى ودي مش عيب أبدا، الحاجات دي اتعملت مخصوص للناس اللي زيك، اللي هما في مستوى عقلي واجتماعي ضعيف أو ناس أغنية جدا ولازم team يدير الفلوس دي ومعاها حد يعرفك بتعمل إيه».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنتقد فيها زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، محمد رمضان، إذ هاجمته في ديسمبر عام 2019، حينما كانت تستعرض ممتلكاتها وسيارتها الباهظة إذ قالت آنذاك: «أنتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضيين.. وأنا قررت أبقى زيكوا.. لا عربيتي مش بمليون جنيه عربيتي تمنها 2 مليون و600 ألف، ودي عربية واحدة من التلاتة اللي عندي وكلهم مفيش منهم غير قليل، وأنتوا ناس جهلة ومش عارفين حتى دي أي فئه.. يا رخمين يا فاضيين.. لازم يعني أعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها بالأخبار دي والتصرفات المريضة اللي للأسف بقت موضة رخيصة عند بعض الناس للأسف؟؟».

زوجة أحمد الفيشاوي : أنا ضد فكرة الاستعراض

وبعد تلقيها العديد من التعليقات، ردت ندى الكامل على أحد المتابعين عبر حسابها على موقع فيسبوك، «زعلانه جدا جدا لأني ضد فكره الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادي لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الأيام دي، اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار أنك نمبر زفت وان .. حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل أي حاجة عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخللي الناس عاوزة تكون كده بأي طريقة وده خطر جدا».

زوجة أحمد الفيشاوي بعد الهجوم عليها: محمد رمضان صديق لزوجي

وبعد تداول الأخبار التي انتشرت آنذاك، عن قصة هجوم وانتقاد زوجة الفنان والإساءة للفنان محمد رمضان، قالت: «محمد رمضان رجل مكافح ذو عزيمه جباره، وموهبة متفردة، ورجل عصامي، على المستوى الشخصي إنسان ذو خلق، وهو صديق لزوجي، وشخصيه متواضعة، وانا مجبتش سيرة محمد في حاجة ولا كنت بحاول توجيه أي كلام مباشر أوغير مباشر للأسطورة».

وأشارت في سياق حديثها موجهة رسالة للمتابعين، «مش عشان تجيبوا clicks تكتبوا كلام غريب من عندكم برجاء تحري الدقة قبل كتابه أي article واتاكدوا من الحساب اللي بيكتب باسمي عشان في impersonaters كتير، وفيه كذا أكونت fake باسمي، ده راجل ربنا ادالوا حب للعربيات زي ما أي حد عنده شغف بحاجة، وأنا مقدرش أسقط على محمد لأني عندي نفس الشغف ده، إزاي أهاجمه؟».

مصمم الأزياء يوضح كواليس أزمته مع محمد رمضان

وكان أشرف فجلة، مصمم أزياء المشاهير، خرج للحديث عن تفاصيل موقف مرتبط بالمعاملات المادية مع «محمد رمضان» بعدما تجاهل الأخير ومدير أعماله كل رسائله ومكالماته، بإنه قبل عامين صمم للفنان نحو 3 بدل وبالطو و4 «سديري» ظهر ببعضها خلال كليب أغنية «مافيا»، وأول حفلة له بالساحل الشمالي وحتى الآن لم يحصل على مستحقاته المالية.

وقال مصمم الأزياء لـ«رمضان»: «تواصلت مع مكتبك أكتر من مرة وبعت لمدير أعمالك تجاهلني.. أنا بعذر إنك مشغول لكن حبيت أوصل صوتي بشكل مباشر بأني مش عارف أتواصل معاك.. لو سمحت ليا حسبة صغيرة عندك ممكن تكون بسيطة بالنسبة ليك لكن رقم عندي وأنا محتاج كل جنيه».