بحكم القانون.. زواج منى زكي من «مؤنس» في لعبة نيوتن يعرضها للسجن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل سببها مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة الفنانة منى زكي، ومحمد فراج، خلال أحداثه الأخيرة، التي تتنافى مع القانون وأحكام الدين، الأمر الذي أثار التساؤلات حوله.

مشهد ربما لم تقبله السيدات على أنفسهن، بعدما أهان «حازم» محمد ممدوح، زوجته «هنا» منى زكي، بطلاقه لها عبر الهاتف، عقب علمه بتواجدها في مسكن مع شاب أجنبي، ومرة أخرى بعدما علم بتسجيل طفلهما باسم «مؤنس» محمد فراج، متهمًا إياها بالزنا.

لم يمر الكثير إلا وقرر «مؤنس» محمد فراج، إقناع «هنا» منى زكي، بالزواج منه، مؤكدًا لها إنها أصبحت حرة بتطليق زوجها لها، وتاركًا لها الفرصة للتفكير، لإتمام الزواج.

ما حدث حرك الكثير من التساؤلات حولهما، هل بالفعل تم الطلاق عبر الهاتف؟ وما الموقف القانوني؟ وكيف لها الزواج دون قسيمة طلاق؟

زواج منى زكي في لعبة نيوتن من «مؤنس» في نظر القانون

في هذا الصدد يقول الدكتور عادل عبد الموجود المحامي بالأحوال الشخصية، إن القانون عكس الحكم الشرعي في هذه المسألة: «الدين الطلاق بيقع بالتلفظ، لكن القانون لازم ورقة وقسيمة طلاق».

وتابع عادل عبد الموجود المحامي، خلال حديثه لـ«هن»: «لازم ورقة تخليها تتجوز تاني، لو مفيش ورقة دي تبقى جريمة، جريمة جمع بين زوجين».

وأضاف: «في الحالات اللي زي دي الزوج من حقه يحرك دعوة ضد مراته، وهو لوحده اللي يقدر يسقطها وفقًا للمادة 274»، مشيرا أنه يمكن للزوج رد الزوجة لعصمته خلال أشهر العدة.

عقوبة الجمع بين الزوجين

وأكد عادل عبدالموجود، إن العقوبة تكون السجن، لمدة لاتزيد عن عامين، إلا في حالة استخدام المرأة لأوراق مزورة للزواج تكون العقوبة مشددة.

حكم الطلاق عبر الهاتف المحمول

من جانبه، أكد الشيخ أحمد ممدوح، من مركز الفتاوى بالأزهر الشريف، حكم الطلاق عبر الهاتف المحمول، وذلك ردا منه على تساؤل ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، وجاء في نص السؤال إن زوجة قد طُلقت من زوجها عبر الهاتف، وهي في بلد آخر، فهل يقع الطلاق؟

وأوضح «ممدوح»، إن الطلاق يعتبر صحيحا بشكل عام، ووقع بمجرد التلفظ به حتى لو على الهاتف، ولكنه استفاض شارحا إنه في بعض الحالات تستدعي دار الإفتاء المصرية من قام بهذا الطلاق لمعرفة نيته، وهل صحيح كان يقصد الطلاق أم لا، حيث أن لكل حالة ملابستها وظروفها الخاصة التي يجب القياس عليها وليست على قياس عام.