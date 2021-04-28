هاني شنودة: عشت قصص حب كثيرة «كل 5 دقائق واحدة».. وبنت الجيران «كانت وحشة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الموسيقار هاني شنودة، إن والدته نصحته بعدم الغناء وقالت له إن صوته نشاز، ولم تفهم أنه ليس مطربا، وإنما يستخدم البيانو أو الأورج لتحفيظ المغنيين أغنياته دون غنائها، كما أن زوجته قالت له حين لحن أغنية «علموني عنيكي» والتي غناها الفنان محمد منير، إنه أغنية «وحشة»، ونصحته بعدم عرضها على الكينج في ذلك الوقت.

وأضاف «شنودة»، خلال حواره في برنامج «خط أحمر»، مع الإعلامي محمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن أول قصة حب عاشها في حياته ليست «بنت الجيران» كما جرت العادة في معظم قصص الحب، مازحا «بنت الجيران شكلها كان وحش أوي والحمدلله معملتش مشاكل»، كما أنه عاش قصص حب مختلفة وليست واحدة «كل 5 دقايق واحدة»، وذلك بحكم أعماله ومعارفه الكثيرة، موضحا أن زوجته هي قصة الحب الحقيقية في حياته، وحين أراد أن يخبرها بحبه لها عزف لها على البيانو، وهي فهمت ما يريد إخبارها به ووافقت على طلبه.

وأوضح الموسيقار القدير، أنه حصل على 65% في شهادة الثانوية العامة وكان يمكن له الالتحاق بجميع كليات القمة لكنه فضل الالتحاق بكلية التربية الموسيقية، وهناك بعض المشكلات التي قابلته لكنه تغلب عليها، «والدي وأعمامي كانوا يريدون التحاقي بكلية الصيدلة ووقفت أمامهم وقلت لأنهم أنني سأكون صيدلي فاشل، والحمد لله راضي عن أعمالي الفنية ومتمسك بها».

وتابع: «أنا أحب العمل نهارا في الصباح، والنجوم يومهم يبدأ بعد العصر، وعملت مع عمرو دياب ومحمد منير وغيرهم في بدايتهم حين كانوا يستيقظون صباحا، أما حاليا فيستيقظون بعد المغرب مثل محمد منير يستيقظ 6 مساءً، في حين أكون أنا أنهيت جميع أعمالي وأستعد للنوم».

ولفت إلى أن النجوم لديهم ارتباطات ومواعيد مختلفة، مثل الحفلات والتسجيلات وغيرها، وهو ما يستدعي نومهم متأخر واستيقاظهم متأخر، وبالتالي لا أحد يستطيع تغييرهم.