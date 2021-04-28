كورونا اليوم: أعراض جديدة.. وحقيقة وجود الفيروس الهندي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

حقيقة دخول كورونا الهندي مصر

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا في الهند لم يسجل في مصر حتى الآن، وإذا سجل، فهذا ليس أمرا خطيرا.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم" إلى أن سبب زيادة الإصابات بكورونا في الهند يرجع إلى تحور الفيروس، إضافة إلى التجمعات التي تحدث كثيرا في الهند بسبب المناسبات، وفقا لروسيا اليوم.

أعراض جديدة قد تؤدي للشلل

اكتشفت دراسة نشرتها "مجلة فرونتيرز إن إميونولوجي" إصابة غير متوقعة لالتهاب في النخاع الشوكي، في 43 شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وجدت الدراسة أن مرضى من 21 دولة أصيبوا بآفات في النخاع الشوكي بعد الإصابة بالفيروس، وشملت الأعراض الشلل وخلل العضلة العاصرة أو الأمعاء، وتراوحت أعمار المرضى من 21 إلى 73 عاما، نصفهم رجال والآخر نساء، وفقا لموقع سكاي نيوز.

مسؤول صحي إيطالي يدعو لعدم بث الرعب من متحورات كورونا

دعا مسؤول صحي إيطالي إلى عدم بث الرعب من ناحية متحورات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس يتغير باستمرار.

وقال فرانشيسكو فايا المدير الصحي في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية بروما، في حديث لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية: "يجب علينا ألا نبث الرعب من ناحية طفرات الفيروس ونتسبب بإثارة قلق الجمهور، الفيروس يتغير باستمرار، لذلك يجب علينا عزل الطفرات ودراستها وتكييف الأدوات المتوفرة لدينا واللقاحات والعلاجات المبتكرة لمواجهة هذه الطفرات أيضا، مؤكدا أن "هذه اللحظة تتطلب مواقف إيجابية"، وفقا لروسيا اليوم.