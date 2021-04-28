10 نصائح في الموضة من ليدي فوزاز لتستمتعي بعطلتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:36 مساءً - من منا لا يحلم بقضاء عطلة سنوية على جزيرة نائية وقد اقترب الحلم من التحقيق فالموسم الحار على الأبواب وحملة التلقيح لمحاربة انتشار فيروس كورونا جارية في انحاء العالم، لذا بات باستطاعتنا أن نحلم بقضاء أجازة ولو في مكان بعيد نحرص فيه على عدم الاختلاط كثيراً. ماذا نوضّب في حقيبتنا؟ إليك الجواب مع المصممة السعودية والمؤثرة العنود بدر...



يبدو أن العنود بدر تحتاج الى عطلة سنوية فلقد نشرت العديد من الصور على انستغرامها لتذكرنا باقتراب الصيف وبأنّ الوقت حان للتفكير بقضاء أجازة سنوية. لذا استوحينا لك من خزانة ليدي فوزازا ماذا تأخذين معك إذا كنت مسافرة لقضاء أجازة في إحدى الجزر الاستوائية.



ماذا تحتاجين من ملابس في العطلات الصيفية؟





اختاري حقائب كبيرة ومتينة ولا تحشيها فأنت ستبتاعين من المكان الذي تقصدينه بعض الأغراض.

ليدي فوزاز مع حقائبها-الصورة من حسابها على انستغرام

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الفساتين المريحة: ارتدي مثل العنود بدر فستاناً قطنياً مريحاً لتستمتعي بالإجازة بحرية فالفساتين الضيقة تلتصق بجسمك وتسبب الانزعاج لك.

ليدي فوزازا -الصورة من حسابها على انستغرام





القفطان الطويل المطبع: كما ارتدته ليدي فوزازا فهو من القطن المريح ومكبع او يكون موحد اللون ولكنه يتسم بلون حيوي كالأخضر او أي لون مائي.

ليدي فوزازا- الصورة من حسابها على انستغرام





حقيبة التسوق الكبيرة: احرصي على أن تأخذي معك حقيبة تسوق كبيرة فأذا ذهبت الى سوق شعبي يمكنك أن تضعي الأغراض التي تشتلرينها فيها من دون الحاجة الى الأكياس.



ليدي فوزازا -الصورة من حسابها على انستغرام

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حقيبة كروس بودي يمكنك أن تحمليها من العنق وهي مثالية للسهرات الصيفية ولا تتعبك خلال التنقل.

ليدي فوزازا -الصورة من حسابها على انستغرام





الوشاح الحريري المطبع والنظارات المرآة هي من اساسيات العطلة لتقضي أجازتك بأناقة مريحة.

ليدي فوزازا -الصورة من حسابها على انستغرام



الحزام الجلدي ضروري لأنه يمكنك أن تحولي القفطان او اي قطعة ملابس الى زي للسهرة مع بعض الأكسسوارات.

ليدي فوزازا -الصورة من حسابها على انستغرام

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الحذاء المسطح المفتوح هو النسب في الإجازة الصيفية إذ يمكنك ان تخلعيه ببساطة عملية إذا كنت حافية على الرمل او يمكنك انتعاله بسهولة وهو لا يسبب التعرق ولا الحساسية.

ليدي فوزازا -الصورة من حسابها على انستغرام





إحرصي على اختيار شورت مريح مطبع لتتنقلي بحرية مع كارديغان بأكمام طويلة تحسباً للهواء العليل في الأمسيات الصيفية.

ليدي فوزازا -الصورة من حسابها على انستغرام





السلاسل المتعددة والتي يمكنك أن تضعيها حول عنقك وهي تكون متفاوتة الطول. يمكنك ارتداؤها من الخرز الملون او من الذهب ولكن بشرط أن تميل الى البساطة تماشياً مع نمط لباسك العملي على الشاطئ.

ليدي فوزازا -الصورة من حسابها على انستغرام

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