طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل للعيد: 5 خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع استقبال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، تبدأ العديد من السيدات بتجهيز مكونات تحضير حلوى ومخبوزات عيد الفطر مثل البسكويت والكحك وغيرها في المنزل.

ويعد بسكويت النشادر من المخبوزات المرتبطة بعيد الفطر المبارك، والتي يفضل تناولها بجانب الشاي والمشروبات الساخنة، وهو ما يجعل الكثير من الربات البيوت تبحث عن طريقة تحضيره في المنزل.

لذا نقدم إليكِ طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل.

مكونات بسكويت النشادر

3 أكواب دقيق

3/4 كوب سكر بودر

3/4 كوب سمن

2 بيضة

فانيليا

ملعقة كبيرة نشادر

1/4 كوب لبن

1/4 كوب عصير برتقال

بشر برتقال

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت النشادر

في بولة متوسطة الحجم، اخطلي السكر مع السمن بالمضرب الكهربائي ثم ضيفي البيض والفانيليا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والنشادر مع رشة ملح.

يضاف خليط الدقيق على خليط البيض.

ضيفي اللبن وبشر وعصير البرتقال.

يشكل العجين بالأداة المناسبة، ويرص في صينية ويدخل الفرن حتى ينضج.

طريقة عمل بسكويت النشادر في دقايق

طريقة عمل بسكويت النشادر في دقايق بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات بسكويت النشادر في دقايق

كيلو دقيق

2 كوب سكر بودرة

ربع كيلو سمنه

5 بيضات

5 كيس فانيليا

ملعقة كبيرة نشادر

نصف كوب لبن

طريقة عمل بسكويت النشادر في دقايق

اضربي السمنة في العجان أو باستخدام المضرب الكهربائي وضيفي السكر والبيض والفانيليا.

ضيفي الدقيق النشادر ثم اللبن بالتدريج، وامزجي جيدًا.

ضعي الخليط في كيس حلواني وشكليه بسكوت أو إفردى بالنشابة وقطعيه وشكليه بالسكينة.

رصيه فى صينية وأدخليه الفرن حتى النضج ثم قدميه.

عدد السعرات الحرارية لـ بسكويت النشادر

يذكر أن عدد السعرات الحرارية لـ بسكويت النشادر، من 50 إلى 90 سعرا حراريا، وفقًا لموقع «health line».