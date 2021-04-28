دعاء للأمهات لتحصين النفس من كورونا: اللهم ارفع عنا الأذى والبلاء

القاهرة - سمر حسين - ماما

بين اللحظة والأخرى تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في كل بقاع العالم، لا سيما في موجته الثالثة، وفي شهر رمضان الكريم، الذي يأتي حاملًا معه اليمن والخير والبركات، يكثر الدعاء للشفاء من كورونا، ليرفع الله الوباء والمرض، وهو ما يعرف بدعاء التحصين من الوباء وما يبحث عن بصيغة دعاء الشفاء من كورونا.

ويُقدم هُن للأمهات، أدعية لتحصين النفس من وباء كورونا، خلال السطور التالية.

اللهم حِل بينا وبينه بلطفك وسترك

الدعاء الأول: « بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِي وَأَهْلِي وٓذريتيِ وَمَالِي، وبيتي وكل شيئ أعطاني الله إياه . بِسْمِ اللهِ الكَافِي، بِسْمِ اللهِ الشَّافِي، بسم الله المعافي بِسْمِ اللهِ الّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، حَصَّنْتُ نَفْسِي وَأَهْلِي وٓذريتيِ وَمَالِي وبيتي بِاللهِ الْحَيِّ القَيُّومِ لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..وَارَفَعَ اللهُم عَنّا السُّوءَ وَالأَذَى والبلاء والوباء وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ».

الدعاء الثاني: «اللّهم إن هذا الوباء قد غدا من حولنا وأمره بين يديك ..فحِل بيننا وبينه بلطفك وسترك وعفوك ورحمتك وأحمي بلادنا وجميع بلاد المسلمين والعالم من شره وبلائه يارب، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار».

الدعاء الثالث يدعو به الأهالي وبخاصة الأمهات، للحفاظ على ذويهم من خطر الوباء:«اللهم اني استودعتك بلادي وأهلها، كبارها وصغارها، رجالها ونسائها ،شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فأحفظها ربي من اﻷمراض واﻷوبئة وأرفع البلاء، يارب ادفع عنا هذا الوباء بحولك وقوتك فإنه لاحول لنا ولاقوة إلا بك .. والله خير حافظاًً وهو أرحم الراحمين، نستغفرك ربنا من ذنوبنا التي حجبت عنا رضاك .. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت ذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعاء التحصين من الوباء: «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شىء قدير».