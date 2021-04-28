رانيا يوسف تتعرض للهجوم بسبب التمارين الرياضية في الجيم: «هو أنتي بتصومي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بفيديو أظهرت فيه لحظات تواجدها بإحدى الصالات الرياضية «جيم»، وهي تمارس التمرينات الشاقة، للحفاظ على القوام ورشاقتها.

ودونت الفنانة على المقطع التي شاركت به، قائلة: «بعد الفطار».

إلا أن التعليق ربما جلب لها العديد من الهجوم والانتقادات، خاصة إنه لا يتوافق مع مضمون المقطع، الذي تم تصويره في الصباح وبوضح النهار، وفقًا للمقطع المصور، ما دفع البعض لمهاجتمها، معلقين: «ده الصبح»، «انتي صايمة اصلاً؟»، «هو انتي فاطرة ولا ايه».

وفي سياق أخر، كانت الفنانة إلهام شاهين، فتحت النار مؤخرًا على رانيا يوسف، وقالت إنها تحب لفت الأنظار، وذلك عند سؤالها هل تراها طبيعية أم خارجة عن المألوف، مؤكدة «رانيا بتقوم بتصرفات فيها لفت نظر أو فيها حد عايز يلفت النظر».

ووجهت لها نصيحة بأن تبتعد عن لفت النظر، وقالت: «هي ممثلة هايلة ومثّلت معي، ونفسي ما تركزش على الأشياء اللي تلفت النظر».

وأضافت إلهام إنها كانت من أشد المدافعين عنها عندما ارتدت فستان قيل عنه إنه ملفت، «أنا دافعت عنها جدا ساعة الفستان لأن ده بيحصل والبطانة ممكن تترفع عادي، بس مش لازم تقعد تعمل تريند، عشان تلفت النظر والناس كلها تلفت النظر، ولو هتسيئ ليها لا مينفعش تعمل كدة».