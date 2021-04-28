منها البطيخ.. 7 أطعمة احذر تناولها في السحور: تسبب عسر الهضم والأرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من الفوائد العديدة التي تحملها الفواكه والخضروات، وخاصة الخضروات الورقية، إلا أن هناك العديد من الأطعمة التي قد تسبب مخاطر صحية إذا تناولتها في السحور أي قبل النوم مباشرة، أو بفترة قصيرة، حيث إنها تسب مشكلات في الهضم وفي النوم وغيرها.

بحسب ما ذكره موقع «Healthline»، المعني بشؤون الصحة، هناك 7 أطعمة عليك حذرها قبل النوم، وعلى رأسها الجبن بأنواعها، والمقليات والأكلات الدسمة التي تسبب الأرق وعسر الهضم، إذا تم تناولها قبل النوم مباشرة، أو قبله بنحو 3 إلى 4 ساعات.

7 أطعمة لا تتناولها قبل النوم

الأطعمة التي تحتوي على الماء

وفقًا لما ذكره الموقع، فإنه يفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، على رأسها، الكرفس والبطيخ والخيار، خاصة إن الإفراط فيها يجعلك بحاجة لقضاء الحاجة بشكل مستمر، مما قد يجعلك تستيقظ للذهاب إلى الحمام في منتصف الليل، ويؤثر على نومك ويسبب لك الأرق.

الأطعمة الحارة «سبايسي»

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحارة، أو الغنية بالتوابل إلى عسر الهضم وتحفيز حرقة المعدة، حيث يرفع الكابسيسين، وهو مركب موجود في الأطعمة الحارة، درجة حرارة الجسم، ويتداخل مع نومك.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهو مفيد لجهاز المناعة في الجسم وصحة الجلد، لكن تناول الفاكهة على العشاء أو بعد العشاء قد يؤدي إلى تكوين المخاط وعسر الهضم.

التفاح

يحتوي التفاح على البكتين، وهو نوع من الألياف، في التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول، لكن من الصعب هضمها أثناء الليل، ما قد تؤدي إلى الحموضة.

البروكلي والقرنبيط

يعد البروكلي والقرنبيط، من الخضروات المليئة بالفيتامينات، ولكنها تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم، ما يستمر عملية هضمها خلال نومك، ويؤدي للأرق.

المكسرات

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، التي يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة المغذية إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بعد العشاء.

الشيكولاتة الداكنة

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مادة الكافيين والأحماض الأمينية التي تعمل على تحسين اليقظة، لذا فإن تناول الشيكولاتة الداكنة بالقرب من وقت النوم قد يبقيك مستيقظًا طول الليل.