صور مكياج بطلة مسلسل 2020 نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 01:50 مساءً - تطل النجمة اللبنانية نادين نجيم، حالياً، على المشاهدين من خلال المسلسل الرمضاني 2020، الذي تؤدي بطولته. وهي من النجمات العربيات التي تواكب أجدد صيحات المكياج التي تناسب صاحبات البشرة الحنطية، والتي تتميز بالرقي والأناقة. وقد اخترنا في هذا المقال، مجموعة صور مكياج من حساب نادين نجيم في إنستغرام لتستوحي من بينها أجمل إطلالاتك.



مكياج سموكي باللون البرونزي

مكياج سموكي برونزي( الصورة من حسابها على إنستغرام)



يناسب المكياج البرونزي جميع ألوان البشرة، خصوصاً الحنطية، وبإمكانك اعتماده خلال عزومات وأمسيات رمضان لتكون إطلالتك راقية وهادئة في الوقت نفسك. وتلهمك النجمة نادين نجيم أجمل مكياج برونزي يرتكز على استخدام ظل العين البرونزي على كامل الجفن العلوي، ومزجه مع ظل العين البيج عند زاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي. من ثم ارسمي خط أيلاينر على طول الجفن العلوي واجعليه مسحوباً الى خارج حدود العين، وضعي من ثم طبقات عدة من الماسكرا. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون النيود.

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مكياج غرافيكي

مكياج غرافيكي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



يعد المكياج الغرافيكي، بأساليبه المختلفة، من أبرز صيحات المكياج الرائجة، وسيكون خياراً رائعاً لسهرات رمضان هذا العام. اعتمديه بطريقة مميزة وراقية بأسلوب نادين نجيم، بحيث ترسمين خط أيلاينر على الجفن العلوي يكون مجنحاً عند زاوية العين الخارجية، بعدها تقومين برسم خط مواز له عند كسرة العين. أما المسافة بين الخطين فاملئيها باستخدام ظل العين باللون العاجي الفاتح. على أن تعتمدي الروج باللون النيود القريب الى لون البشرة.

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مكياج عين القطة

مكياج عين القطة(الصورة من حسابها على إسنتغرام)



أما إذا كنت من محبات مكياج عين القطة، فبإمكانك أن تستوحيه من النجمة نادين نجيم، بحيث تستخدمين الأيلاينر على كامل الجفن العلوي، وتجعلينه ممتداً من مدمع العين، ومجنحاً خارج إطار العين، وظللي كامل الجفن العلوي وخط الجفن السفلي بظل العين الرمادي الداكن. وإذا كنت تميلين الى أحمر الشفاه الجريء، بإمكانك أن تستخدمي الروج الأحمر الصارخ.

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مكياج ترابي دافئ

مكياج ترابي دافئ(الصورة من حسابها على إنستغرام)



يتناغم المكياج الترابي مع جميع ألوان البشرة، لا سيما الحنطية، اعتمديه ناعماً ودافئاً خلال عزومات شهر رمضان، وذلك بأسلوب النجمة نادين نجيم. بحيث تقومين باستخدام الظلال الترابية على الجفن العلوي، وتمزجينها بطريقة متقنة وهادئة. كذلك، استخدمي الهايلايتر لإضاءة الوجه وإبراز ملامحك. ولاكتمال إطلالتك، استخدمي أحمر الشفاه النيود الخفيف.

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