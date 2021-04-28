كيفية تغميق لون المناكير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 01:50 مساءً - تطوَّر العديد من الألوان الجديدة والتقنيات في عالم الأظافر لتُنتج لنا مجموعة متنوعة من الألوان إلى جانب الألوان الخالصة، وعلى الرغم من هذا فقد لا نجد أحياناً اللون المناسب لنا أو ما نبحث عنه بالتحديد، لذا نعرِّفكن اليوم على طريقة تغميق لون المناكير الفاتحة؛ لابتكار اللون الذي تبحثين عنه.



تغميق لون المناكير بطلاء الأظافر الأسود

تغميق لون المناكير بطلاء الأظافر الاسود



لتغميق لون المناكير يمكنك البدء بوضع طبقةٍ من المناكير باللون الأسود ثم وضع طبقة من اللون الأساسي الذي ترغبين في تغميقه، حيث يساعد هذا الأمر على زيادة سماكة المناكير، وجعل اللون يصل إلى الدرجة التي ترغبين بها، كما يمكنك وضع طبقة أخرى من المناكير بلونك الأساسي الذي ترغبين فيه لتثبيت اللون أكثر، وللحصول على لون غني رائع يبقى لمدة أطول، وبشكل عام يمكنك خلط الألوان مع بعضها لتنتج ألواناً مختلفة من طلاء الأظافر، وذلك بإضافة اللونين الأسود والأبيض لتغميق أو لتفتيح اللون، أما عن الخطوات فعليك تطبيق طلاء الأظافر كالمعتاد على كامل أظافرك، وبشكل عام يفضَّل تطبيق طبقتين من المناكير للحصول على اللون المطلوب، ونذكِّرك بالبدء بوضع المناكير بطبقةٍ رقيقةٍ أولاً ودهن الأظافر بها، فهذه الطريقة تساعد على عدم تلطيخ الأظافر واليدين، ووضع المناكير بطريقةٍ مرتَّبة، والانتظار حتّى تجف الطبقة الأولى جيداً، ثمّ وضع الطبقة الثانية.

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نصائح للحصول على مناكير مثالي

وضع المناكير بالطريقة المثالية



هناك بعض الأمور المهمة التي يجب مراعاتها للحصول على مناكير مثالي، أولها استخدام مبرد الأظافر؛ وذلك لتجنُّب كسر الأظافر والحفاظ على مظهر المناكير، مع تجنُّب هز علبة طلاء الأظافر؛ حتّى لا تتكون الفقاعات في المناكير؛ حيث يعمل ذلك على تشكُّل الفقاعات أثناء الطلاء أيضاً، وبدلاً من ذلك يمكن تدوير العلبة بين يديك، بالإضافة إلى الابتعاد عن استخدام مناكير الأظافر باستمرار، واختيار أنواع المناكير التي تحتوي مواد مغذيّة للأظافر، مع استمرار ترطيب اليدين بشكل يومي؛ من أجل المحافظة على ليونتها وقوتها وعدم تكسّر الأظافر.

كل سيدة تحلم دائماً بأن تظهر بطلاء الأظافر بشكل جذاب ومتألق باستمرار، باعتماد ألوان مبتكرة لتتناسب مع مظهرنا وأزيائنا المختلفة، ولكي تحقّقي هذا الحلم وتحصلي على هذه الطلاء بلونك المفضل، فأنتِ لستِ بحاجة إلا لاتباع الخطوات السابقة لمظهر مثالي.

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