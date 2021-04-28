تسريحات شعر على طريقة نجمات رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 01:50 مساءً - تطل مجموعة من أبرز نجمات العالم العربي في عدد من المسلسلات الرمضانية لعام 2021، وهن لا شك يشكلن مصدر إلهام لكثيرات من النساء والفتيات، لا سيما في ما يتعلق بتسريحات الشعر. لذلك، جمعنا لك مجموعة من أجمل تسريحات الشعر التي استوحيناها من نجمات رمضان 2021، لتختاري من بينها ما يناسلك.



تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية من أمينة خليل

تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية من أمينة خليل (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تلهمك بطلة مسلسل "خلي بالك من زيزي" أمينة خليل، إحدى تسريحات الكعكة المنخفضة الملائمة للسهرات والمناسبات وعزومات رمضان أيضاً، فقد ظهرت بها في إحدى المهرجانات الفنية، بأسلوب حيوي جذاب، من خلال اعتماد الغرة الجانبية الويفي المنسدلة على جانب واحد من الوجه.

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تسريحة الشعر نصف المرفوع من ريم عبدالله

تسريحة الشعر نصف المرفوع من ريم عبدالله (الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما إذا كنت من محبات تسريحات الشعر نصف المرفوع، فبإمكانك أن تستوحي أجمل تسريحة من النجمة السعودية ريم عبدالله، بطلة مسلسل الميراث، التي اعتمدت في إحدى إطلالاتها تسريحة الويفي نصف المرفوعة مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة الى الوراء، وتركت بعض الخصلات منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفضة من ماغي بوغصن

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة من ماغي بوغصن (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد تسريحات ذيل الحصان بمختلف أشكالها، من أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء عموماً والفنانات خصوصاً. وبإمكانك أن تستوحي هذه التسريحة الأنثوية من بطلة المسلسل الرمضاني "للموت" ماغي بوغصن، التي اعتمدت تسريحة ذيل الحصان الويفي المنخفضة مع الغرة الجانبية الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الويفي الضخمة من دانييلا رحمة

تسريحة الويفي الضخمة من دانييلا رحمة (الصورة من حسابها على إنستغرام)



كذلك، بإمكانك أن تستوحي من دانييلا رحمة، بطلة مسلسل "للموت"، إحدى تسريحات الويفي العصرية الجذابة، وهي تسريحة الويفي الضخمة التي تناسب مختلف الأعمار، فهي تمنح المرأة إطلالة عصرية وحيوية في كل الأوقات، بما فيها أمسيات وعزومات شهر رمضان.

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تسريحة البوهو المنسدلة من نادين نجيم

تسريحة البوهو المنسدلة من نادين نجيم (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد التسريحات البوهيمية، أو تسريحات البوهو، من أكثر تسريحات شعر 2021 رواجاً، فإذا كنت من محبات التسريحات المنسدلة، بإمكانك اعتماد تسريحة البوهو المنسدلة بأسلوب بطلة المسلسل الرمضاني "2020" نادين نجيم، فهي تسريحة فوضوية عصرية تمنحك إطلالة شبابية ومريحة جداً.

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تسريحة الريترو الجانبية من نيللي كريم

تسريحة الريترو الجانبية من نيللي كريم (الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما إن كنت من محبات تسريحات الشعر الكلاسيكية، الراقية والأنيقة، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الريترو المسحوبة من جانب واحد، التي استوحيناها من بطلة المسلسل الرمضاني "ضد الكسر"، نيللي كريم، وهي إحدى تسريحات الشعر التي تعود الى مرحلة الستينات، وتُعرف بأنها تسريحة الأميرات والملكات.

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