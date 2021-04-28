«بكى لما سمع صوتها وأهداها حلقان للذكرى».. جوانب من علاقة الأب نور الشريف وابنته مي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتزامن اليوم 28 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في عام 2015، واحتفى به محرك البحث «جوجل»، بمجموعة من الصور النادرة، تقديرًا له ولأعماله الفنية التي لا تزال محفورة في القلوب.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، جوانب في علاقة الفنان نور الشريف وابنتيه، بمناسبة ذكرى ميلاده.

نور الشريف يبكي على الهواء

بكى الفنان نور الشريف، خلال استضافته في برنامج «حلوة يا دنيا»، خلال عام 2013، على الهواء مباشرةً، بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من ابنته مي، خلال تواجده في الأردن، والتي تحدثت عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين والدها الفنان، إذ قالت: «مفيش كلام هعرف أشرح بيه، قد ايه بابا حنين ولما كبرنا أنا وسارة فهمنا تصرفات الخوف والقلق والشدة في وقت».

وتوجهت «مي» بالشكر لوالدها الفنان، ما جعله يدخل في نوبة بكاء، قالت خلالها: «بقوله شكرًا على حاجات كتير أوي ممكن واحنا صغيرين، بيخلينا نعرف كل حاجة ونبقى مهتمين بالمواعيد في الحياة والشغل، بقوله شكرًا إنك اديتنا حاجات أهم من الماديات، هو دايما بيحاول يخلينا أحسن حاجة هو نفسه إننا نكون أحسن منه، بحبك ونفسي تبقى مبسوط ومش مضايق».

والتقط الفنان أطراف الحديث، قائلًا: «فخور بيهم وبنجاحاتهم، هما كل حاجة في حياتي».

بكاء ابنة نور الشريف على الهواء: مش قادرة اتخيل إنه مات

كما بكت «مي» بعد رحيل والدها على الهواء مباشرةً، أثناء استضافتها في برنامج «العاصمة»، الذي كانت تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أثناء حديثها عن والدها الفنان، إذ قالت: «رحيل ليس مفهومًا تمامًا حتى هذة اللحظة بالنسبة لي، وبعتبر إنه في رحلة سفر».

كشفت ابنة الفنان الراحل عن أغلى هدية قريبة لقلبها أهداها له والدها، قائلةً: «عبارة عن حلقان كان اشتراهم لي أثناء تواجدنا في العاصمة البريطانية لندن، ومازلت محتفظة بيها بالورق الخاص بيها، وفكرت في ارتداء الحلقان في ذكرى الأربعين لوفاته ولكن ترددت ولم أقم بارتدائهما».