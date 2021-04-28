بتخون في «حرب أهلية» و«ضد الكسر».. من هي سينتيا خليفة صاحبة أغرب إطلالات (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، الأنظار خلال ظهورها في مسلسل «ضد الكسر» أمام الفنانة نيللي كريم، و«حرب أهلية» أمام الفنانة يسرا، بسبب الشخصيات التي تجسدها، حيث نجحت الفنانة في تأدية دور المرأة الخائنة ببراعة.

وظهرت في مسلسل «ضد الكسر» وهي تخون صديقتها مع زوجها محمد فراج، بينما في «حرب أهلية» كانت تخون صديقتها وزوجها، مع الفنان السوري باسل الخياط.

مشاهد متسلسة، وقصص مختلفة، إلا أن دور الفنانة اللبنانية واحدًا، وهو المرأة الخائنة.

سينتيا خليفة، التي دومًا ما تلفت الأنظار بإطلالتها، ومظهرها، كان على رأسها بمهرجان الجونة للموسم الماضي، حيث كانت صاحبة أغرب إطلالة على السجادة الحمراء، فضلًا عن مظهر مكياجها وقصات شعرها، فدومًا ما تكون خارج عن المألوف.

ويرصد «هن» معلومات عن سينتيا خليفة بطلة الخيانة في مسلسلات رمضان.

من هي سينتيا خليفة؟

- فنانة لبنانية عاشت في مدينة البترون الساحلية.

- تبلغ من العمر 29 عاما.

- حصلت على شهادة في صناعة السينما من معهد الدراسات السمعية البصرية وجامعة نوتردام.

- حصلت على كورسات مكثفة في التمثيل الإبداعي في بإحدى ورش التمثيل في برشلونة.

- بدأت مسيرتها الفنية في سن الحادية عشر في مسلسل ست كوم لبناني «عبدو وعبدو».

- شاركت في عديد من الأعمال الدرامية، على رأسها «جذور»، «روبي»، «نمرة اتنين» .

- شاركت في عدة برامج علي قناة «MTV اللبنانية»، ثم إينرجي ميوزك فيديوز، إينرجي سبين ماج، وجو جريين، وبريفيو.

- في 2017 شاركت في الفيلم القصير كارجو الحاصل على العديد من الجوائز المهمة من أكثر من 40 مهرجان دولي.

- قدمت برنامجين شهيرين في فرنسا Moundir et Les Apprentis، وهو النسخة الفرنسية البرنامج الشهير (Survivor).

- شاركت سينتيا مؤخرا في مسلسل «وادي الجن».

- تشارك في موسم الدراما الرمضاني لعام 2021 بمسلسلي «حرب أهلية» و«ضد الكسر».

- لديها أكثر من 630 ألف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تخشى الحسد وتضع علامة الخرزة الزرقاء على حسابها.