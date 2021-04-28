غنى لها محمد سعد «ليدي» وطلت بالأبيض مرتين.. لقطات من حياة ملكة جمال مصر هبة السيسي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

« ليدي ليدي انشلت انملت ليدي ليدي والمستخبي يبان»، كلمات أغنية «ليدي» تغنى بها «يوسف خوري»، الذي قام بدوره الفنان محمد سعد، خلال أحداث فيلم «كتكوت»، قبل 15 عامًا، لحبيبته التي قامت بدورها الفنانة هبة السيسي، أثناء تواجدهم في أحد الملاهي الليلية.

ويتزامن اليوم 28 أبريل، يوم ميلاد الفنانة هبة السيسي، ويُقدم «هُن» لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

ميلادها وبداياتها

ولدت هبة السيسي، في 28 أبريل 1983، وتخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة، بدأت مشوارها الفني كموديل للإعلانات والفيديو كليب.

لقب ملكة جمال مصر

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، لتعمل بعدها بالتمثيل، شاركت في تقديم برنامج الهواة «سوبر ستار»، شاركت في فيلم «كتكوت»، مع الفنان محمد سعد عام 2006، والتي ظهرت حبيبته باسم «سوزي».

شاركت في مسرحية «ولاد اللذينة» عام 2007، والتي قام ببطولتها الفنان محمود الجندي وعمرو عبدالعزيز، ودارت أحداثها داخل فيلا في منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وفيها استعرض الكاتب أهم مشكلات المجتمع المصري والصراع بين الطبقات.

من أعمالها التلفزيونية مسلسلات «ستات قادرة، شطرنج والصعلوك».

زواجها

تزوجت هبة السيسي، للمرة الأولى من رجل الأعمال كريم محمود، الشهير بكيمو، بعدما فاجأ الجميع بخبر برغبته في الزواج منها أثناء حفل عيد ميلاده عام 2011، لم تُكتب لهذه الزيجة الاستمرار، إذ انفصلت عنه في 2014، بعد زواج دام لمدة 3 أعوام، أثمر عن ميلاد الطفلة «هيفين»، وجاء الانفصال في سرية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام.

زواجها الثاني

وكانت احتفلت الفنانة هبة السيسي، بزواجها الثاني على باسل أمين، وذلك على أحد شواطئ الساحل الشمالي، قبل عامين، وكان ضمن الحضور من الفنانين المنتج محمد علام وزوجته المطربة مروة نصر، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، منة فضالي، ألفت عمر، هبة الجبالي، فاطيما خليل، نرمين ماهر وزوجها، رامي غيط، رامي وحيد، أحمد فريد، هاني أبو النجا، إنجي شرف، خبيرة التجميل إيمان العبد، إيناس وسوار النجار، أحمد عبد الله محمود.

سر إطلالاتها ورشاقتها

وكانت كشفت ملكة الجمال السابقة لـ«هُن»، عن سر إطلالاتها المميزة في مارس عام 2017، حيث قالت:« إنها تحب ارتداء الأزياء المختلفة وغير التقليدية والتي تناسبها، مشيرة إلى أنها تفضل التعامل مع مصمم الأزياء المصري شريف نصر، نظرا لأن لديه ذوقا خاصا ومتميزا في التصميم، وأن تصميماته مختلفة تماما وغير تقليدية، ودائما يعرض عليها تصميمات مناسبة لها ولشخصيتها».