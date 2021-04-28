طريقة عمل البطاطس الجراتان في المنزل.. وصفة سهلة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب ربات البيوت في تغيير الوجبات والأطعمة المقدمة لأسرتها بشكل يومي، وتحديدا طوال شهر رمضان الكريم، وكذلك الحلويات المتنوعة، التي تتميز بطابع رمضاني ويتم إعدادها وتناولها بعد الإفطار، مثل الكنافة بمختلف أنواعها والقطايف والبقلاوة وصوابع زينب وغيرها من الحلويات الأخرى.

ومن ضمن الأشياء التي تبحث عنها الكثير من السيدات طريقة عمل البطاطس الجراتان لإعدادها على وجبات الإفطار، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل البطاطس الجراتان وفق الشيف سالي فؤاد، خلال برنامجه حلو وحادق الذي يتم إذاعته على قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير بطاطس جراتان بطاطس

- مقاس واحد وسط مقشرة.

- بشاميل لايت.

- 2 كوب مرقة.

- 2 ملعقة كبيرة دقيق.

- ملح و فلفل و جوزة الطيب.

- 4 ملعقة كبيرة لبن بودرة لايت.

- 2 كوب لبن خالي الدسم.

طريقة عمل بطاطس جراتان

- ضعي اللبن في وعاء ثم ضيفي الدقيق وقلبيهم جيدا ثم ضيفي اللبن البودرة ثم ضيفي المرقة واستمري في التقليب.

- ضيفي جوز الطيب وتبلي بالملح والفلفل الأبيض.

- قطعي البطاطس شرائح رفيعة بدون فصلها عن بعض.

- احضري بايركس وضعي به طبقة من البشاميل ثم ضيفي البطاطس واتركيها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة او حتى تمام النضج.

- بعد خروجها من الفرن زينيها بجبنة البرميزان وقدميها ساخنة.

وهناك الكثير من الأكلات والوجبات المختلفة التي يحرص الكثيرون على إعدادها في المنزل لتجنب شراء أي من أنواع الأكلات المختلفة خارج المنزل، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، وخصوصا بعد أن بدأت الأعداد في الزيادة في الأيام الحالية.