أول امرأة عربية تصبح سفيرة للنوايا الحسنة لمفوضية اللاجئين.. 12 معلومة عن الإعلامية ريا أبي راشد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عُرفت بمدافعتها الدائمة عن النازحين واللاجئين في جميع أنحاء العالم، فكان لها صوت قوي تجاههم، خلال مشاركتها في حملتي المفوضية لرمضان والشتاء، كذلك في مختلف نداءات الطوارئ، ما جعل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعين الإعلامية ريا أبي راشد، كسفيرة إقليمية للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق «UN News Arabic».

وتعتبر الإعلامية ريا أبي راشد، المرأة العربية الأولى التي يتم تعيينها كسفيرة للنوايا الحسنة لمفوضية اللاجئين، إذ بدأت مشاركتها مع المفوضية خلال عام 2017، من خلال«الأمل MBC»، التي تشير للمسؤولية الاجتماعية.

وتعد ريا أبي راشد محاورة نجوم هوليود، وإعلامية مميزة، ومحاورة متميزة في مجالها، اشتهرت بإطلالاتها الأنثوية والمتفردة، التي تظهر بها في المهرجانات العربية والعالمية، والتي تجعلها تنافس كافة الحضور.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الإعلامية ريا أبي راشد، وفق وسائل الإعلام اللبنانية.

- ريّا أبي راشد، ولدت في 12 مايو 1977.

- مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

- منذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز جوت تالنت، بجانب مغني الراب السعودي قصي خضر.

- تقدم برنامجها الخاص «سكووب»، الذي يغطي آخر أخبار هوليود، بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

بدايتها في مجال الإعلام

- بدأت ريا أبي راشد، حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999.

- حصلت «أبي راشد» على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما، كما حصلت على درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة «وستمنستر»، لندن.

- تتحدث الإعلامية الشهيرة عدة لغات بطلاقة وهنّ «العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية».

زواجها وإطلالاتها في حفل الزفاف

- تزوجت ريا، عام 2011 من رجل أعمال إيطالي، يُدعى، فاليريو، ورُزقت بطفلة تُدعى لولا عام 2016، وكانت قد أطلت خلال حفل زفافها بفستاني زفاف من اللون الأبيض، وظهر معها زوجها ببدلته الكحلي الكلاسيكية، وربطة العنق الفضية، فالفستان الأول كان من الشيفون رقيق وغير منفوش، له كرانيش على أكتافه، وفيونكة رقيقة على الوسط، ولمت شعرها لأعلى كي تظهر الفتسان.

أما ثاني فساتينها، فهو«بروتال»، منفوش تركت شعرها منسدلا، مع توكة بيضا كبيرة زينب جانب شعرها، اختارت ريا أبي راشد لكلا الفتسانين، مكياج بسيط، وظهرت في إحدى الصور مع أبيها، وفي صور أخرى كانت مع الإشبينات الصغيرات اللاتي يساعدوها في حمل الفتسان.

حديثها عن زوجها ودعمه لها

دائمًا ما تثني الإعلامية والمذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، على زوجها، موضحة أنه يتفهم طبيعة عملها ويساندها في جميع أعمالها.

قصتها مع مرض السرطان

- كانت تحدثت الإعلامية عن ذكرياتها مع مرض السرطان، خلال أحد اللقاءات، قائلة: «أصاب والدتي قبل سنوات وأدى إلى وفاتها، كما أنه مازال موجوداً في عائلتي وأدرك تماماً كم يصعب العيش في ظلّه».