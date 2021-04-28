الامارات | صعوبات النوم لدى الأطفال.. متى تتطلب استشارة الطبيب؟

شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبات النوم لدى الأطفال.. متى تتطلب استشارة الطبيب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أنه من الطبيعي أن يعاني الطفل من صعوبات النوم من وقت إلى آخر، مشيرة إلى أن جسم الطفل غالباً ما يمكنه معادلة قلة النوم من خلال النوم المكثف.

وأضافت الرابطة أنه في بعض الحالات تمثل صعوبات النوم لدى الطفل مشكلة تستلزم استشارة الطبيب، وهي:

- يعاني الطفل من اضطرابات النعاس إذا كان عمره يزيد على عام واحد ويحتاج إلى أكثر من 30 دقيقة ليدخل في النوم في أكثر من خمس ليال في الأسبوع على مدار شهر كامل.

- يعاني الطفل من اضطرابات الاستغراق في النوم إذا استيقظ ثلاث مرات أو أكثر ليلاً وظل مستيقظاً لمدة تزيد على 30 دقيقة خلال أكثر من 5 ليال في الأسبوع على مدار شهر كامل.

وقد ترجع اضطرابات النوم لدى الطفل إلى بعض الأمراض العضوية مثل التهاب الأذن الوسطى وتورم المسالك التنفسية أو بعض الأمراض النفسية كاضطراب الخوف والقلق؛ لذا ينبغي تشخيص السبب والخضوع للعلاج في أسرع وقت ممكن.

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