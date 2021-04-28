ملابس عصرية للرجل لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 10:41 صباحاً - لا شكّ أن الألوان الترابية، كالبيج والبني والرمادي، تسيطر على الملابس العصرية للرجل لصيف 2021؛ لتمنحه مظهراً طبيعياً، وإلى جانبها برزت بعض الألوان الزاهية مثل الفستقي، التركواز، والأصفر الفاتح؛ لإضفاء لمسة بهجة وجاذبية على المظهر، كما جاء السروال الرياضي ليشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، خاصة إذا كان مصنوعاً من خامات فخمة؛ ليجمع بين سمات الراحة والأناقة.

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Blue marble بلو ماربل

اتجاهات جريئة للرجل

يعتبر سروال الكارجو المستوحى من ملابس العمّال من القطع الرائجة بقوة هذا الصيف، وهو يمتاز بقصّة مريحة وطابع عملي؛ من خلال الخامات المتينة والجيوب الجانبية، أما بالنسبة للبدلات، فقد برزت تلك التي تتألّف من جاكيت وسروال ذي لونين مختلفين، ومن الاتجاهات الجريئة أيضاً هذا الصيف؛ تنسيق جاكيت البدلة مع سروال قصير؛ للحصول على إطلالة أنيقة تعكس التميّز وتفرّد الأسلوب.

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Isabel marant إيزابيل ماران

الجدير بالذكر أن الإطلالات الصيفية لأزياء الشباب تنوّعت ما بين ارتداء السراويل الطويلة والـشورتات، الجينز والقماش، مع ارتداء السترات والـتيشرتات القطنية أنصاف أكمام، وذلك للحدّ من الشعور بدرجات الحرارة العالية.

Etro إترو

بين الأزياء والتصميمات العصرية للرجل لـ صيف 2021، تباينت الألوان ما بين الأبيض والكافيه والأزرق، مع الحرص على استخدام الألوان الزاهية لتتناسب مع درجات الحرارة العالية، والتمكّن من امتصاص أشعة الشمس، كذلك كان للون الرمادي الفاتح الفرصة في الظهور بين عدد من التصميمات المختلفة، والذي جاء مناسباً للتداخل مع مجموعة من الألوان الأخرى في بعض التصميمات، التي جاءت ألوانها مناسبة لكل أذواق الشباب، بالإضافة إلى سهولة استخدامها مع الساعات والإكسسوارات الشبابية المختلفة التي يحرص على ارتدائها العديد منهم؛ لاكتمال أناقتهم التي تختلف من رجل لآخر.

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جينز وتيشرتات

تصدّر الشورت الجينز موضة صيف هذا العام؛ لأنه بسيط وأنيق في الوقت نفسه، لا يشعرك بالسخونة، والشورت الجينز من القطع المهمة التي تليق على التيشيرت بأي لون، أو القميص الصيفي المقفول، لذا يجب عليك اعتماده هذا الموسم.

Christian dior كريستيان ديور

تعد موضة القمصان 2021 والتيشيرتات الطويلة من أحدث صيحات موضة هذا الموسم، حيث إننا وجدنا العديد من عروض الأزياء للرجال يرتدون التيشيرتات الطويلة، التي تصل إلى حدود الركبة وبعد الخصر، ومن هنا بدأت انطلاقة موضة التيشيرتات الطويلة والقمصان الطويلة أيضاً.

موضة التيشرتات بالخطوط هي موضة هذا الموسم، سواء كانت الخطوط أفقية أو طولية أو مائلة، ولكن الأكثر انتشاراً هي الخطوط العريضة، وتأتي مع التيشيرتات باللون الأبيض، والخلفية باللون الأزرق أو الأسود.

أصبحت موضة ملابس الصيف للشباب هذا العام تتمثل في الملابس المريحة؛ لأن في الصيف يكون الطقس حاراً، فيحتاج الرجل إلى ارتداء ملابس خفيفة ومناسبة للطقس، وفي الوقت ذاته تكون "شيك" وأنيقة، وموضة الصيف جاءت في الألوان الفاتحة؛ مثل الأبيض والأخضر والبينك والرمادي والأصفر.

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Alanui الانوي

تنوّعت الأحذية في أشكالها وتصميماتها المختلفة أيضاً؛ إذ جاءت ما بين الرياضية والكلاسيكية البسيطة، التي جاءت بألوانها الزاهية أيضاً؛ ما بين الأبيض، الأسود، الأزرق الفاتح، والبنّي، ومن الشائع أن أزياء الرجال عادة لا تعتمد على حمل الحقائب، التي تعتبر شيئاً أساسيا بالنسبة لأزياء النساء، إلا أن في هذا الصيف أطلق العديد من المصممين مجموعة من أشكال الحقائب الشبابية المختلفة، مع عدد من تصميمات الصيف للشباب.

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