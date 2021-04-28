«حرض صديقه للاعتداء عليها».. هبة تحرر محضرا ضد زوجها: «طمعان في فلوسي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«تخلى عن النخوة والرجولة»، ليقدم زوجته إلى صديقه يعتدي عليها ويصورها عارية حتى يقوم بابتزازها، وتهديدها بالفضيحة مقابل الحصول على أموالها، هذا ما أكدته هبة جمعة، 33 عامًا، لافتة إلى ما تعرضت له من انتهاك بدني ونفسي بتدبير من زوجها.

هبة: صاحب جوزي اغتصبني

ففي العام 2019 شهدت قرية العزية في مركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط، واقعة اعتداء تعرضت لها «هبة»، بعد أن استدرجها زوجها إلى محل إقامة صديقه، قبل أن يعتدي عليها الأخير بناء على اتفاق مسبق معه، بحسب ما قالته لـ«الوطن»، وبعد أنا اكتشفت خطته هرب ومن يومها لا تعرف طريقه، وتعيش حاليًا معلقة،«لا هي متزوجة ولا مطلقة»، مما دفعها إلى تحرير محضر حمل رقم 19195

«جوزي اتفق مع صاحبه إني أروح أضمنه عنده لأنه واخد منه شيك بـ10 آلاف جنيه، وقال لي ساعتها إنت أقرب واحدة ليا تعالي عشان تضمنيني، قلت له عيني طبعا، ورحت معاه، ولما رحنا كان عايزني أمضي على شيك فاضي فموافقتيش، فجوزي عمل نفسه ها يجيب حاجة من جنب بيت صاحبه، وسابنا سوا فراح صاحبه اغتصبني ومقدرتش أقاومه وولاد حلال سمعوني بصرخ وكسروا باب الشقة ودخلوا أنقذوني منه».

وبحسب «هبة»، فقد اكتشفت أن هذه الواقعة بتدبير من زوجها، بالاتفاق مع صديقه: «رحت عملت فيه محضر واعترف إن جوزي قال له لو مرضيتش تمضي على الشيك وناخد فلوسها إبقى صورها عريانة ونفضحها واعترف بأن جوزي قال له صورها وهي عريانة بس، لكن هو اغتصبني».

وبنبرة حزينة تضيف:«أنها ندمت كثيرا منذ أن تزوجت هذا الرجل في عام 2018، وأنها تريد الطلاق منه لكنها لا تعرف طريقه فمنذ الحادث لم يظهر حتى الآن».

بداية التعارف

تعرفت «هبة»، على زوجها عن طريق جيرانها وتوسمت فيه خيرا عن زوجها الأول الذي كان يكبرها بـ20 عاما، وتزوجته بسبب ثروته التي استطاعت إن تحصل منها على جزء بعدما حصلت على الطلاق: «أنا قلت ده راجل مستواه الاجتماعي على قد مستواي وأكيد مش هيبقى طمعان فيا لكنه خذلني، كنت فاكراه كويس طلع طمعان في القرشين اللي خدتهم من الجوازة الأولى وحاليا أنا رافعه قضية طلاق عليه عشان اخلص منه».